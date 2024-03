Arthurs Rückkehr in die Tafelrunde

Der nächste Rückkehrer kündigt sich an. Am Dienstag nahm der Brasilianer Arthur erstmals nach einer Oberschenkeloperation wieder am Teamtraining teil. Nach der Länderspielperiode könnte der Außenverteidiger Ende März wieder zur Verfügung stehen und die Kaderbreite nochmal erweitern.

Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Am Dienstag galt es für Arthur nochmal zu leiden, als er durch das Spalier seiner Mitspieler schlüpfte. Das Aufnahmeritual nach mehrmonatiger Verletzungspause sieht für den "Neuen" liebevolle Schläge vor. Auch Arthur entkam diesen bei seiner Rückkehr in die Tafelrunde nicht. Doch am Ende huschte er dennoch mit strahlendem Gesicht aus der Gasse unter dem breiten Grinsen seiner Kollegen.

Doppeltes Pech für Arthur

Es soll der Schlusspunkt der Leidenszeit des brasilianischen Nationalspielers gewesen sein, der im Sommer für sieben Millionen Euro Ablöse von America FC aus Belo Horizonte nach Leverkusen gekommen, aber nach starker Vorbereitung vom Pech verfolgt war. So hatte sich der spielstarke Außenverteidiger Anfang September eine Muskelsehnenverletzung am Oberschenkel zugezogen. Als er dann Anfang Dezember kurz vor der Rückkehr in den Kader stand, erwischte es ihn erneut mit der gleichen Verletzung. Die Konsequenz: Operation und eine Pause, die jetzt kurz vor ihrem Ende steht.

Am Dienstag absolvierte der 20-Jährige nach dem "Spießrutenlauf" erstmals Teile des Teamtrainings. Läuft alles glatt, dürfte der Brasilianer nach der Länderspielperiode Ende März seinem Trainer Xabi Alonso wieder zur Verfügung stehen. Für den Basken würde das bedeuten, dass er nun für seine beiden Schienenspieler, Jeremie Frimpong und Alejandro Grimaldo , dann wieder jeweils eine Alternative im Kader besitzen würde.

Denn so wie sich Nathan Tella in diesem Kalenderjahr zu einer echten Alternative auf den beiden Außenpositionen im 3-4-3 entwickelt hat, so kann auch Arthur sowohl rechts als auch links in dem von Xabi Alonso bevorzugtem System agieren. Nachdem Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (nach schwerer Oberschenkelverletzung) am Sonntag beim 2:0-Sieg in Köln sein Comeback gefeiert hatte, kündigt sich also der nächste Rückkehrer an.

Angesichts der nun beginnenden englischen Wochen mit Europa League und DFB-Pokal wäre Arthurs Wiederaufnahme in die Tafelrunde für Bayer 04 eine wichtige Personalie, um eine bislang herausragende Saison gleich in mehreren Wettbewerben mit einem Titel krönen zu können.