Drei Monate Pause? Harter Schlag für Bayers Arthur

Verletzungspech für Bayer 04 und Arthur. Der Rechtsverteidiger erlitt bei einem Einsatz für die brasilianische Olympia-Auswahl eine Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel. Laut Klubangaben könnte seine Pause bis zu drei Monaten betragen.

Er war einer der positiven Überraschungen in dieser Sommer-Vorbereitung. Der 20-jährige Arthur, für sieben Millionen Euro Ablöse von America FC aus Rio de Janeiro gekommen, zeigte in Leverkusen keinerlei Eingewöhnungsprobleme und überzeugte sofort als echte Alternativen auf beiden Außenverteidigerpositionen. Doch jetzt muss der Nationalspieler (ein Einsatz für die Selecao) einen herben Rückschlag verkraften.

So zog sich Arthur, wie der Klub am Montag bekanntgab, bereits am Donnerstag im U-23-Länderspiel Brasiliens gegen die Auswahl Marokkos im marokkanischen Fez eine Muskelsehnen-Verletzung im rechten Oberschenkel zu und fällt damit bis tief in den Herbst aus. Der Europa-League-Teilnehmer geht davon aus, dass Arthur Trainer Xabi Alonso "bis zu drei Monate" fehlen könnte. Der Brasilianer wird die Reha in der Leverkusener "Werkstatt", dem klubeigenen Rehabilitations- und Trainingszentrum im dritten Stock der BayArena, absolvieren.

Seine nun anstehende lange Spielpause trifft nicht nur den Sommer-Einkauf hart, sondern auch seinen Trainer. Schließlich gilt Arthur auf der rechten Abwehrseite als hochkarätiger Ersatz für den derzeit in Topform agierenden Jeremie Frimpong. Wobei er gegenüber dem Niederländer sogar als der verlässlichere Defensivspieler eingestuft wird.

Darüber hinaus empfahl sich Arthur auch in der Generalprobe gegen West Ham United (4:0) als Linksverteidiger. Für diese Position verfügt Bayer 04 über keinen gelernten Ersatz. Arthur wäre auch hier wohl erste Wahl als Alternative zu Stammkraft Alejandro Grimaldo gewesen.

Spitzenspiel am Freitag

Vor dem Spitzenspiel in München am Freitag fällt Xabi Alonso so eine vielseitige Option weg, da Arthur auch als Schienenspiele im derzeit gewählten 3-4-3 agieren kann. Und da derzeit offen ist, ob Linksfuß Piero Hincapie, der als gelernter Innenverteidiger auch außen in einer Vierer- oder Fünferkette eingesetzt werden kann, nach einem Mittelfußbruch schon einsatzfähig ist, bleibt dem Werkself-Trainer jetzt nur noch Bayern-Leihgabe Josip Stanisic als Alternative für die beiden Außenverteidigerpositionen.