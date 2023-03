Vor Juve: Streich und sein Team verlängern erneut in Freiburg

Christian Streich verspürt noch weiter genügend Energie und Vertrauen: Der 57-Jährige hat seinen Vertrag beim SC Freiburg erneut verlängert.

Wie die Freiburger am Dienstagvormittag bekanntgaben, wurden die Verträge von Christian Streich, Patrick Baier (seit 2009, dienstältester Co-Trainer der Bundesliga), Florian Bruns (Co-Trainer) und Julian Schuster (Co- und Verbindungstrainer zum U-Bereich) verlängert. Eine Vertragslaufzeit gaben die Breisgauer wie üblich nicht bekannt. Angesichts der vergangenen Jahre ist aber wohl davon auszugehen, dass Streich abermals um nur ein Jahr verlängert hat. Er wolle die Situation jährlich neu bewerten und keinem zur Last fallen.

"In dieser inhaltlich wie menschlich sehr besonderen Konstellation weiterarbeiten zu können, freut uns total", wird Vorstand Jochen Saier zitiert: "Das Trainerteam um Christian Streich arbeitet Tag für Tag sehr detailverliebt und mit maximalem Einsatz an der Entwicklung unserer Mannschaft. Wir bleiben auf unserem Weg und führen diese sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit auch über die aktuelle Saison hinaus fort." Co-Trainer Lars Voßler, Torwarttrainer Michael Müller sowie die Athletiktrainer Daniel Wolf und Maximilian Kessler haben laufende Arbeitsverträge.

Auch Streich freut es, dass die Freiburger neben ihm auch seinem gesamten Team weiter Vertrauen schenken. "Es ist schön, dass wir nach wie vor gerne ins Trainerbüro kommen und einen offenen und ehrlichen Austausch pflegen", so der SC-Coach: "Die Konstellation hier ist besonders und es ist mir eine Freude, gemeinsam mit meinen Trainerkollegen bei diesem Verein weiter arbeiten zu können." Es ist auch ein positives Signal der Freiburger Verantwortlichen unmittelbar vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Juventus Turin am Donnerstagabend (18.45 Uhr, LIVE! kicker).

Freiburg bindet Führungsquartett

Seit 1995 ist Streich als Trainer für die Freiburger tätig, seit 2012 als Chefcoach der Lizenzmannschaft. Er ist damit der mit Abstand dienstälteste Trainer der Bundesliga. In den letzten Jahren hatte sich Streich immer wieder aufs Neue die Frage gestellt, ob er noch genügend Energie für eine weitere Spielzeit in seinem intensiven Job verspürt und ob sein Verein noch mit ihm zufrieden ist. Beide Antworten fielen positiv aus.

Damit hat der Sport-Club das komplette Führungsquartett weiter an sich gebunden. Denn vor Streich wurden bereits die beiden Vorstände Jochen Saier (Sport) und Oliver Leki (Finanzen, Marketing und Organisation) vom Aufsichtsrat mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet, auch mit Sportdirektor und Chefscout Klemens Hartenbach haben die Breisgauer jüngst verlängert.