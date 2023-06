Von Inter über Freiburg an die Elbe: Magdeburg holt Hoti

Andi Hoti spielt künftig beim 1. FC Magdeburg. Der Abwehrmann war zuletzt von Inter Mailand an Freiburg II ausgeliehen worden.

Andi Hoti nahm schon am Training in Magdeburg teil - nun ist der Transfer auf offiziell in trockenen Tüchern. IMAGO/Christian Schroedter

In der vergangenen Spielzeit gehörte Andi Hoti zu den Leistungsträgern beim SC Freiburg II. Die Breisgauer hatten den Schweizer von Inter Mailand ausgeliehen und setzten schnell auf dessen defensive Qualitäten. Insgesamt 23 Einsätze absolvierte der 20-Jährige für die Drittliga-Reserve des SCF (kicker-Note 3,21) - mehr hätten es werden können, wäre er im Frühjahr nicht von einer Muskelverletzung ausgebremst worden.

In der kommenden Saison nun wird Hoti das Trikot des 1. FC Magdeburg tragen. Die Elbestädter gaben seine Verpflichtung am Freitag bekannt, nannten aber keine Vertragslaufzeit sowie weitere Transferumstände. Zuletzt war über die Ablösesumme spekuliert worden, während der Verhandlungen nahm Hoti schon als Gastspieler am Trainingsbetrieb teil.

Wechsel stand schon seit einiger Zeit fest

"Mit Andi Hoti bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, der mit unserem FCM den nächsten Schritt gehen will. Er hat das Potenzial, sich auch in der 2. Liga durchzusetzen", erklärt Sport-Geschäftsführer Otmar Schork in einer Mitteilung des Zweitligisten. "Der Wechsel stand schon seit einiger Zeit fest, jedoch bedurfte es noch einer formellen Erledigung, die nunmehr erfolgt ist."

Hoti, der auch die kosovarische Staatsbürgerschaft besitzt, fing in seiner Schweizer Heimat mit dem Fußballspielen an. Anfang 2020 wechselte er schließlich vom Nachwuchsbereich des FC Zürich in die Akademie von Inter Mailand. Für die Nerazzurri kam er unter anderem dreimal in der Youth League zum Zuge. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel nach Freiburg ins Drittliga-Team.