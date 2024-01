Villa vor Verpflichtung von Nedeljkovic

Aston Villa steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Kosta Nedeljkovic von Roter Stern Belgrad. Der 19-jährige Rechtsverteidiger schaffte in dieser Saison den Durchbruch beim serbischen Rekordmeister und soll dem Vernehmen nach zwischen acht und neun Millionen Euro kosten. Weil Nedeljkovic in dieser Saison für zwei Klubs gemeldet war, darf er laut Regularien 2023/24 nicht noch einmal wechseln. Auch deshalb ist geplant, Nedeljkovic bis Saisonende in Belgrad auf Leihbasis zu parken.