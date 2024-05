Conceicao verlässt Porto wohl

Sergio Conceicao wird den FC Porto nach sieben Jahren als Trainer in diesem Sommer wohl verlassen. Laut übereinstimmender Medienberichte vom Montagabend wird der ehemalige portugiesische Nationalspieler seine Entscheidung wohl bereits am Dienstag bekanntgeben. Der 49-Jährige hatte Porto seit 2017 trainiert und mit dem Verein seither insgesamt elf Titel geholt. Der letzte folgte erst am Sonntagabend, als Porto sich im Pokalfinale gegen Sporting Lissabon mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzte. Olympique Marseille soll nun unter anderem an Conceicao interessiert sein.