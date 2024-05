Martial nimmt Abschied: "Manchester United wird immer in meinem Herzen sein"

Anthony Martial ist einst im Jahr 2015 für teures Geld als ganz junger Spieler von der AS Monaco zu ManUnited gewechselt. Nach über 300 Pflichtspielen für die Red Devils und etwa dem Europa-League-Sieg 2017 unter Trainer José Mourinho sagt der heute 28-jährige Franzose aber "Goodbye", sein auslaufender Vertrag ist nicht mehr verlängert worden. "Manchester United wird immer in meinem Herzen sein", verkündete Martial bei Instagram, sprach von neuen Herausforderungen in seiner nahen Zukunft als Profi und bedankte sich allen voran bei dem starken Support der Fans.