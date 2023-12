Nur ein Punkt gegen Sheffield: Aston Villa verpasst Sprung an die Tabellenspitze

In der Freitagspartie des 18. Premier-League-Spieltags hatte Aston Villa die große Chance, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze zu springen. Gegen das Tabellenschlusslicht Sheffield kam Villa jedoch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Mit der Chance, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze der Premier League springen zu können, war Aston Villa, das Überraschungsteam der diesjährigen Premier-League-Saison, in die Partie gegen Tabellenschlusslicht Sheffield gegangen.

Entsprechend der Tabellensituation war auch die Favoritenrolle klar verteilt und Villa schickte sich sofort an, diese zu rechtfertigen. Watkins stieg nach einer Hereingabe in Spielminute 10 zum Kopfball hoch, bevor er abschließen konnte wurde er jedoch von Souza weggeschoben. Zum großen Ärger der Hausherren blieb ein Pfiff von Schiedsrichter Anthony Taylor jedoch aus (10.). Nichtsdestotrotz blieb Aston Villa dran, wenig später bot sich dann Bailey die Gelegenheit zur Führung, im Duell mit Sheffields Schlussmann Foderingham blieb der ehemalige Leverkusener aber nur zweiter Sieger (17.).

Auch im Anschluss blieb Aston Villa drückend überlegen, streckenweise fand Sheffield überhaupt nicht statt und konzentrierte sich rein auf die Defensive. Dort stand das Kellerkind allerdings sicher und ließ kaum Gelegenheiten zu. Erst im zweiten Durchgang brachen die Hausherren den Bann - zumindest vermeintlich. Bailey hatte nach Watkins-Vorlage getroffen, doch weil Ramsey bei der vorhergegangenen Ecke Foderingham behindert hatte, kassierte der VAR den Führungstreffer wieder ein (59.).

Zaniolo kontert Archer

Bis in die Schlussphase hinein gelang Aston Villa nur wenig, dann kamen plötzlich die Gäste auf. Zunächst lenkte Villas Innenverteidiger Konsa die Kugel nur knapp am eigenen Tor vorbei (82.), dann zappelte der Ball plötzlich in den Maschen: Nach Hamers Vorarbeit traf Archer gegen seinen Ex-Klub und stellte so den Spielverlauf komplett auf den Kopf (87.).

Doch rum war es da noch nicht, die Hausherren wehrten sich gegen die drohende Heimniederlage. Und zwei Minuten vor Ablauf der neunminütigen Nachspielzeit wurden sie für diesen Aufwand auch belohnt. Zaniolo sprang im Luftkampf höher als Foderingham und nickte ins verlassene Tor ein - 1:1 (90. +7). Dabei blieb es dann auch, nach saisonübergreifend 15 Liga-Heimsiegen in Serie musste sich Aston Villa wieder mit einem Remis vor dem eigenen Publikum begnügen und verpasste auch den Sprung an die Tabellenspitze.

Am Dienstag ist Villa dann wieder gefragt, ab 21 Uhr geht es auswärts gegen Manchester United. Sheffield trifft ebenfalls am Dienstag (16 Uhr) im Aufsteigerduell auf Luton Town.