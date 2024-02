Ein Konter reicht: Haaland schießt ManCity auf Rang zwei

Manchester City hat das Nachholspiel gegen den FC Brentford gewonnen und ist in der Premier League auf Rang zwei vorgerückt. Lange taten sich die Citizens schwer, ehe Erling Haaland einen Konter souverän vollendete.

Weil Manchester City zur Zeit des 18. Spieltags bei der Klub-WM in Saudi-Arabien gewesen war, musste die Premier-League-Partie gegen den FC Brentford nun nachgeholt werden. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola nahm nach dem 1:1 gegen den FC Chelsea drei personelle Änderungen vor und verhalf Bobb zu seinem Startelfdebüt in der Premier League. Neben dem 20-Jährigen begannen auch Stones und Bernardo Silva. Aké, De Bruyne und Doku rückten auf die Bank.

Brentfords Coach Thomas Frank wechselte ebenfalls dreimal: Im Vergleich zum 1:4 gegen den FC Liverpool starteten Jörgensen, Onyeka und Wissa. Collins, Jensen und Maupay mussten auf die Bank weichen.

City hat Probleme - Chancenflut bleibt ohne Ertrag

Brentford war der letzte Gegner, der die Citizens im eigenen Stadion besiegen konnte - im November 2022 war das. Auch diesmal stellten die Bees den Favoriten vor Probleme: Brentford stand hinten stabil und hielt dem Druck der Skyblues stand. Einzelne Chancen wie die von Foden (7.) blieben ohne Erfolg.

City stand hoch und kesselte den FC Brentford in dessen eigener Hälfte ein. Die Konterabsicherung griff jedoch nicht immer und so konnten die Gäste mehrfach schnell umschalten. Die beste Chance hatte Onyeka, dessen Abschluss aber zu zentral auf Ederson kam (16.).

Nach etwas mehr als einer halben Stunde drehte City dann auf und kreierte mit einem Mal Chancen im Minutentakt. Bernardo Silva köpfte aus wenigen Metern neben das Tor (34.), Akanji aus der Distanz (35.) sowie Ruben Dias per Kopf (36.) scheiterten an Flekken und Bobb fand seinen Meister im auf der Linie klärenden Mee (37.).

Haaland trifft nach einem Konter

Die Chancenflut fand nach dem Seitenwechsel ihr vorzeitiges Ende: Wie schon über weite Strecken des ersten Durchgangs fand City kaum Mittel und Wege in den gegnerischen Strafraum. Brentfords Defensive hielt, die Offensive lauerte auf Umschaltaktionen.

Ausgerechnet dieses Mittel machte sich City spielentscheidend zu eigen: Die Hausherren konterten über Rodri und Alvarez. Weil Ajer wegrutschte, hatte Haaland freie Bahn. Der Norweger blieb cool und überwand Flekken souverän (71.).

Haalands zweiter Treffer zählte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld nicht (80.). Weil Brentford keine Antwort parat hatte, blieb es beim knappen Sieg der Skyblues, die am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in Bournemouth gastieren. Brentford spielt am nächsten Montag (21 Uhr) bei West Ham United.