Wieder kein Sieg: Schwaches ManUnited unterliegt bei West Ham United

Manchester United hat auch im vierten Spiel in Serie keinen Sieg einfahren können und unterlag auswärts bei West Ham United mit 0:2. Die Hammers zogen durch den Heimsieg an den Red Devils vorbei.

Die Ruhe selbst: Mohammed Kudus erzielte bei West Hams Heimsieg gegen ManUnited das 2:0. AFP via Getty Images

Lediglich ein Punkt trennte West Ham und Manchester United vor dem Anpfiff am Samstagnachmittag. Während Trainer David Moyes bei den Gastgebern nach der 1:5-Pokalpleite gegen Liverpool erwartungsgemäß mehrfach wechselte und in Zouma, Emerson, Ward-Prowse sowie Lucas Paqueta vier nominelle Stammspieler zurück in die Startelf beorderte, überraschte Gäste-Coach Erik ten Hag insbesondere mit Blick auf die Defensive.

Da Varane krankheitsbedingt im Aufgebot fehlte, feierte der 19-jährige Kambwala sein Profidebüt bei den Red Devils. Außerdem rutschten der beim 0:0 in Liverpool gelbgesperrte Bruno Fernandes und Wan-Bissaka in die Startelf, die Amrabat (Bank) und Diogo Dalot (Gelb-Rot-Sperre) ersetzten.

Wenige Chancen im ersten Abschnitt

Wie es aussieht, wenn ein verunsichertes Manchester United auf ein Team von David Moyes trifft, der nicht gerade für eine große Risikobereitschaft bekannt ist, kam in großen Teilen des ersten Durchgangs zum Vorschein. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, nennenswerte Gelegenheiten gab es nur selten. Nach Emersons Versuch aus 15 Metern, den Onana ohne Probleme parierte (5.), vergingen über 25 Minuten, ehe die Red Devils einen Gang höher schalteten.

Nachdem Garnacho West-Ham-Keeper Areola erst mit einer verunglückten Flanke nicht hatte überwinden können (32.), scheiterte der Argentinier kurze Zeit später erneut am Franzosen. Im Zuge der besten Gelegenheit des ersten Durchgangs, die Antony mit einem Pass in die Tiefe einleitete, vergab der 19-Jährige zum wiederholten Male im Eins-gegen-eins mit dem Schlussmann der Hausherren (35.). Trotz der gesteigerten Offensivbemühungen der Gäste ging es letztlich mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Bowen und Kudus schießen Hammers zum Heimsieg

Zu einer chancenreichen Partie entwickelte sich das Geschehen auch nach dem Wiederanpfiff nicht. Zwar prüfte Bowen Torhüter Onana mit einem Kopfball aus rund sechs Metern (56.), das Tempo blieb allerdings auch in der Folge ausbaufähig. In der 72. Minute sorgte Bowen mit seinem elften Saisontreffer dann aber doch für den Dosenöffner, indem er einen wunderbaren Chip-Assist von Lucas Paqueta über die Linie drückte.

Der Brasilianer war es auch, der sechs Minuten später den zweiten Treffer durch Kudus vorbereitete. Mainoo hatte im Vorfeld des Angriffs den Ball fahrlässig im Mittelfeld verloren, was die Hammers eiskalt ausnutzten. Lucas Paquetas Zuspiel veredelte diesmal Kudus, der nach seinem Doppelpack am vergangenen Premier-League-Spieltag also erneut erfolgreich war.

Viele Strafraumszenen gab es im Anschluss nicht mehr zu bestaunen, weshalb die Hammers den Heimsieg schlussendlich souverän über die Ziellinie brachten. In der Tabelle zog West Ham an den Red Devils vorbei, die am kommenden Dienstag auf die Überflieger von Aston Villa treffen (21 Uhr). West Ham bekommt es zwei Tage später mit dem FC Arsenal zu tun (21.15 Uhr).