Kein Sieger im Topspiel: Arsenal verteidigt Tabellenführung gegen Liverpool

Der FC Arsenal bleibt Tabellenführer der Premier League. Beim FC Liverpool, das vor allem in Durchgang zwei näher am Siegtreffer war, retteten die Gunners einen Punkt über die Runden.

Trent Alexander-Arnold ärgert sich, dass er den Ball in Minute 73 nur an die Latte schoss. IMAGO/PA Images

Für die Reds gab es unter der Woche einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen West Ham im League Cup. Dahingehend tauschte LFC-Trainer Jürgen Klopp seine Startelf auf fünf Positionen. Für Kelleher, Gomez, Quansah, Elliott und Darwin (alle Bank) begannen Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Salah und Luis Diaz.

Sein Gegenüber Mikel Arteta vertraute nach dem 2:0 Erfolg in der Liga gegen Brighton & Hove Albion derselben Anfangsformation.

Gabriel mit der frühen Führung - Salah verwertet Alexander-Arnolds Traumpass

Vor dem Spiel war klar, dass der Sieger des Spiels im Anschluss an der Tabellenspitze steht. Arsenal brauchte nur 30 Sekunden, ehe es den ersten Abschluss des Spiels gab, Gabriel Jesus beförderte den Ball aber über das Tor. Arsenal presste zu Beginn hoch und holte so auch einen Freistoß heraus, den Gabriel zur frühen Führung für die Gunners einköpfte (4.).

Liverpool brauchte einige Minuten, ehe es im Spiel angekommen war, erhöhte dann aber den Druck. Salah ließ die erste Chance seiner Elf liegen (14.). Dann hatte Arsenal Glück, dass ein reflexartiges Handspiel von Ödegaard im eigenen Sechzehner unbestraft blieb - zum Leidwesen der Gastgeber. Die ließen sich aber nicht beirren, erzielten nach gut einer halben Stunde stattdessen den Ausgleich: Salah verwertete einen Traumpass von Alexander-Arnold (29.).

Nach dem Treffer musste der LFC erstmal wechseln. Grund war ein Zweikampf an der Außenlinie, bei dem Tsimikas Klopp abräumte und zugleich unglücklich auf die Schulter fiel. Auch wenn die Top-Chancen ausblieben, so war es stets ein unterhaltsames Spiel, in dem beiden Teams hellwach sein mussten. War dies nicht der Fall, dann wurde es gefährlich, so auch bei der Doppelchance von Saka und Gabriel Martinelli (41.). Mit einem leistungsgerechten 1:1 ging es in die Pause.

Alexander-Arnold lässt Riesenchance liegen

Aus der kam Liverpool etwas druckvoller. Es haperte aber am Abschluss und an der Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Gomez hatte die beste Gelegenheit der zweiten Hälfte (54.). Von Arsenal kam wenig, bis auf Zinchenkos Distanzversuch (60.) blieb Gefahr vor dem Tor von Alisson aus. Auch wenn es inzwischen ein offener Schlagabtausch war, so blieb Liverpool die gefährlichere Mannschaft. Zunächst landete ein abgefälschter Abschluss des eingewechselten Elliott am Außenpfosten (70.), kurz danach ließ Alexander-Arnold die Riesenchance zum 2:1 liegen, als er nur die Latte traf (73.).

Viel mehr nennenswerte Chancen gab es bis zum Ende des Spiels dann auch nicht mehr, weil keines der Teams ins letzte Risiko ging und die Partie durch kleinere Fouls immer wieder unterbrochen wurde. So blieb es schließlich beim 1:1, durch das die Gunners Tabellenführer bleiben. Vor allem Alexander-Arnold wird sich sicherlich ärgern, dass er im möglicherweise entscheidenden Moment nur die Latte traf.

Liverpool ist bereits am Boxing Day wieder im Einsatz. Am kommenden Dienstag gastieren die Reds beim FC Burnley (18.30 Uhr). Arsenal kann sich dagegen noch zwei Tage länger ausruhen, sie empfangen erst am Donnerstag West Ham United (21.15 Uhr).