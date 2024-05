Turbulentes Remis gegen Liverpool: Aston Villa kurz vor CL-Qualifikation

Im letzten Auswärtsspiel von Jürgen Klopp als Liverpool-Coach haben die Reds einen Sieg bei Aston Villa spät aus der Hand gegeben. Die Villans stehen damit kurz vor der Qualifikation für die Champions League.

Mit drei Niederlagen in Serie im Gepäck - darunter das Ausscheiden im Halbfinale der Conference League bei Olympiakos (0:2) - nahm Villa-Coach Unai Emery einen Wechsel vor. Tielemans ersetzte Cash (nicht im Kader) im womöglich vorentscheidenden Spiel um die Champions-League-Qualifikation.

Bereits sicher in der Königsklasse dabei, dafür jedoch auch ohne Chancen auf den Premier-League-Titel, ist das Team von Jürgen Klopp. Der Trainer der Reds, dessen Abschied bereits seit einigen Monaten feststeht, tauschte nach dem 4:2 gegen Tottenham ebenfalls einmal und brachte Gomez für Robertson (nicht im Kader).

Martinez patzt, Tielemans gleicht aus

Die Euphorie war im Villa Park bereits vor dem Anpfiff zu spüren - erlitt nach nur 61 gespielten Sekunden jedoch einen ordentlich Dämpfer. Elliotts harmlos erscheinende Flanke, die Pau noch leicht abfälschte, setzte sich Villa-Keeper Martinez mit einem groben Patzer ins eigene Gehäuse.

Gänzlich unbeeindruckt zeigten sich die Villans von diesem unglücklichen Gegentreffer zwar nicht, fanden fortan aber immer besser ins Spiel. Seinen zwischenzeitlichen Höhepunkt fand das Aufbäumen der Gastgeber nur wenige Minuten später, als Tielemans in Torjäger-Manier zum Ausgleich einnetzte (12.).

Gakpo besorgt den Reds die Pausenführung

Die besseren Gelegenheiten hatte im Anschluss ebenfalls Aston Villa, das allerdings großen Chancenwucher betrieb. Sowohl Diego Carlos (36.) als auch Diaby (43.) verpassten kläglich den Ausgleich, nachdem Gakpo die Reds in der 23. Minute nach Vorlage von Gomez in Führung geschossen hatte.

Weniger turbulent wurde es auch nach dem Wiederanpfiff nicht - ganz im Gegenteil. Erneut erwischten die Reds den besseren Start und stachen früh eiskalt zu, diesmal in Person von Quansah, der per Kopf nach punktgenauer Freistoß-Hereingabe von Elliott sein erstes Premier-League-Tor erzielte (48.).

Joker Duran schnürt spät den Doppelpack

Die Hauptrolle übernahm in der Folge der Video-Assistent, der weder Watkins (52.) noch Elliott (59.) aufgrund von Abseitsstellungen einen Treffer vergönnte. Villa ließ zudem weitere Großchancen liegen (Diaby, 67./Zaniolo, 69.), sodass auch tief in der Schlussphase das 3:1 aus Sicht der Reds stand und nahezu alles auf einen Auswärtssieg hindeutete.

Die Rechnung hatten die Gäste allerdings ohne die Villans - und allen voran ohne den eingewechselten Duran - gemacht. Der Kolumbianer, der erst in der 79. Minute den verletzten Zaniolo ersetzt hatte, nutzte erst einen folgenschweren Ballverlust von Mac Allister aus (85.) und sorgte nur weitere drei Minuten später mit dem linken Knie unorthodox für den umjubelten Endstand.

Im letzten Heimspiel von Jürgen Klopp als Liverpools Trainer, der sich an der Seitenlinie bewusst zurückhielt, gastiert Wolverhampton an der Anfield Road. Aston Villa, das bereits mit einem Punktverlust von Tottenham gegen ManCity (Dienstag, 21 Uhr) sicher in der Königsklasse dabei wäre, ist zeitgleich bei Crystal Palace zu Gast (beides 17 Uhr).