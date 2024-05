Hudson-Odoi weckt seinen Ex-Klub auf: Chelsea hält Kurs auf Europa

Mit dem dritten Sieg in Folge hält der FC Chelsea den Traum von Europa am Leben. Dabei sah es kurz vor Schluss nach einer Niederlage in Nottingham aus. Callum Hudson-Odois Führungstreffer rüttelte die fahrigen Blues wach, die das Spiel binnen zwei Minuten drehten.

Nicolas Jackson (Mitte) erzielte den entscheidenden Treffer in einer turbulenten Partie. IMAGO/News Images