Burnley und Luton hoffen nur kurz - Premier-League-Absteiger stehen so gut wie fest

Die Hoffnung flammte am Samstagnachmittag zwar noch einmal kurz auf, doch am Ende steht fest: Nach Sheffield United müssen auch die beiden anderen Aufsteiger Burnley (1:2 bei Tottenham) und Luton Town (1:3 bei West Ham United) die Premier League nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Burnley wusste am Samstagnachmittag, was die Stunde geschlagen: Nur ein Sieg bei den Spurs würde den vorzeitigen Abstieg des Zweitliga-Meisters der Vorsaison zumindest vorerst abwenden. Und tatsächlich schien das Team von Vincent Kompany nach dem Strohhalm zu Greifen, als der frühere Bundesliga-Profi Bruun Larsen (BVB, Hoffenheim) die Gäste in London in Führung schoss (25.). Nur sieben Minuten später bekamen Burnleys Hoffnungen allerdings wieder einen Dämpfer versetzt: Pedro Porro marschierte die rechte Seite herunter, wurde überhaupt nicht angegriffen und drosch den Ball zum 1:1 oben rechts ins Tor (32.).

In der zweiten Hälfte erhöhten die Spurs, die zuletzt vier Niederlagen in Folge kassiert hatten, stetig den Druck. Für den umjubelten Siegtreffer sorgte in der Schlussphase der frühere Wolfsburger Van de Ven, der plötzlich in vorderster Front am gegnerischen Sechzehner auftauchte und gekonnt mit links vollendete (83.). Während Tottenham durch den Sieg seine vagen Champions-League-Hoffnungen am Leben hält (zwei Spiele vor Schluss vier Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Aston Villa), steht Burnley schon vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest.

Luton ärgert West Ham bei Moyes' letztem Heimspiel nicht lang genug

Gleiches gilt mehr oder weniger auch schon für Luton Town. Genau wie Burnley durfte Luton bei West Ham United zunächst hoffen: Lokonga köpfte zur frühen Führung ein (6.). Das letzte Heimspiel ihres scheidenden Trainers David Moyes wollten die Hammers aber offenbar nicht verlieren: Ward-Prowse (54.) und Soucek (65.) drehten den Spieß binnen weniger Minuten um. Der eingewechselte Earthy (19) machte mit seinem ersten Premier-League-Tor den Deckel drauf (76.).

Damit hat auch Luton allenfalls noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den Tabellen-17. Nottingham Forest beträgt zwar nur drei Punkte, Lutons Tordifferenz ist jedoch um 13 schlechter. Sollte Forest am Samstagabend gegen Chelsea punkten, wäre der Abstieg auch theoretisch besiegelt.

Erstmals als 100 Gegentore in einer Saison

Für einen neuen Negativwert sorgte indes Sheffield United, das längst als Absteiger festgestanden hatte: Beim FC Everton setzte es eine 0:1-Niederlage, durch die United als erstes Team der Premier-League-Geschichte nun in einer Saison mehr als 100 Gegentreffer kassiert hat (101). 1993/94 hatte Swindon Town 100 Tore kassiert - allerdings in einer Saison mit 42 Spielen.