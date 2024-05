Klopp gratuliert dem BVB - und könnte letztes Liverpool-Spiel verpassen

Jürgen Klopp hat Dortmunds Einzug ins Champions-League-Finale begeistert verfolgt. In seinem vorletzten Spiel als Liverpool-Trainer hat er am Montag eine klare Mission.

Am Montag zum vorletzten Mal vor der Liverpool-Bank in Aktion: Jürgen Klopp, hier eine Szene vom jüngsten 4:2-Sieg gegen Tottenham. picture alliance / empics

Auch privat schaut Jürgen Klopp viele Fußballspiele, und natürlich war das dabei, das am Dienstagabend in Paris stattfand: Sein Ex-Arbeitgeber Borussia Dortmund erreichte gegen PSG das Champions-League-Finale - erstmals seit 2013, als Klopp gegen den FC Bayern noch selbst auf der BVB-Bank saß.

"Ich freue mich sehr darüber", erklärte der inzwischen 56-Jährige am Freitag in Liverpool. "Es war wirklich cool, das anzuschauen. Eine große, große Leistung. Und fast das gleiche Finale wie 2013. Eine richtig schöne Geschichte."

Auf Nachfrage bestätigte Klopp, dass er auch das Finale zwischen Dortmund und Real Madrid am 1. Juni nur als Fan verfolge - nicht etwa als TV-Experte. "Sind Sie verrückt?", entgegnete er. "Um zu erklären, wie man ein Champions-League-Finale verliert?" Klopp triumphierte 2019 zwar mit Liverpool gegen Tottenham, war neben 2013 aber auch 2019 und 2022 (jeweils gegen Real Madrid) nur zweiter Sieger.

Klopp droht noch eine Gelbsperre

Nun geht auch Klopps Liverpool-Ära bald zu Ende. Am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht bei Aston Villa, das kurz davor ist, Arsenal, Manchester City und Liverpool in die Champions League zu folgen, sein vorletzter Auftritt an der Seitenlinie an. Oder sogar der letzte? Sollte Klopp eine Gelbe Karte erhalten, wäre er für das finale Heimspiel gegen Wolverhampton gesperrt.

Er müsse nicht dabei sein, "aber es wäre cool", meinte er am Freitag trocken und erntete Gelächter. Seine klare Mission im Villa Park: "Ich werde absolut alles versuchen, um nicht in irgendwelche Diskussionen verwickelt zu werden." Dass er erst bei zwei Verwarnungen steht, während einige Trainerkollegen bereits Sperren absitzen mussten, wertet er als Zeichen dafür, "über die Jahre offenbar ruhiger geworden" zu sein.

Seine bisherigen beiden Gelben Karten in dieser Saison sah Klopp in Luton (5. November, 1:1) und gegen Burnley (10. Februar, 3:1), jeweils hatte er sich über einen nicht gegebenen Elfmeter beschwert. Seitdem überstand er zwölf Liga-Spiele unbeschadet. Mikel Arteta (Arsenal) und Roberto de Zerbi (Brighton) führen das Karten-Ranking mit jeweils fünf Verwarnungen an.