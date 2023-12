Vier Achtelfinal-Tickets, zehn Kandidaten: Die Entscheidungen am letzten Spieltag

Vier Plätze für das Achtelfinale der Champions League sind noch offen - und gleich zehn Teams balgen sich am abschließenden Spieltag um die begehrten Tickets. Der kicker liefert eine Übersicht, wer wie weiterkommt und wer noch Chancen auf die Europa League hat.

Sicher mit der K.-o.-Runde in der Königsklasse planen können bislang zwölf Teams, darunter drei deutsche Vertreter: Arsenal, Atletico Madrid, der FC Barcelona, der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Lazio Rom, RB Leipzig, Titelverteidiger Manchester City, die PSV Eindhoven, Real Madrid und Real Sociedad.

Am Dienstag und Mittwoch fallen im Rahmen des 6. Spieltags der Champions-League-Vorrunde die letzten Entscheidungen. Hier gibt es einen Überblick.

Gruppe A: Bayern hat Platz 1 sicher

Der FC Bayern hat schon frühzeitig mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen in Gruppe A alles klar gemacht. Der Gruppensieg ist dem deutschen Rekordmeister nicht mehr zu nehmen, daran hat auch das 0:0 gegen den FC Kopenhagen am vergangenen Spieltag nichts mehr geändert. Im Gastspiel bei Manchester United (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) sollten sich die Münchner aus Gründen der Fairness gegenüber den Konkurrenten aber trotzdem nicht zurücklehnen.

Denn alle anderen drei Teams aus Gruppe A, Kopenhagen (5 Punkte), Galatasaray (5) und ManUnited (4), machen sich noch Hoffnungen auf das Achtelfinale. Die Dänen haben es dabei in der eigenen Hand, mit einem Sieg vor eigenem Publikum gegen Galatasaray wäre Kopenhagen als Gruppenzweiter weiter. Im Hinspiel gab der FCK eine zwischenzeitliche 2:0-Führung in den letzten fünf Minuten des Spiels noch aus der Hand (2:2).

Auch ein Remis könnte Kopenhagen reichen, sofern United nicht gegen Bayern gewinnt. Galatasaray dagegen muss in der dänischen Hauptstadt gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Die Europa League ist sicher, wenn man selbst nicht gewinnt und United ebenfalls nicht.

Manchester hat die schwierigste Ausgangslage, muss einerseits gegen Bayern siegen und auf ein Unentschieden im Parallelspiel hoffen. Sollte es bei einem United-Erfolg auch in Kopenhagen einen Sieger geben, kann Manchester mit der Europa League planen. Bei einem United-Remis müsste Kopenhagen verlieren, damit die Red Devils noch in die Europa League kommen.

Gruppe B: Achtelfinal-Tickets sicher vergeben

Deutlich simpler ist die Ausgangslage in Gruppe B: Arsenal steht als Gruppensieger, die PSV Eindhoven als Gruppenzweiter fest. Spannend wird es zwischen Lens (5 Punkte) und Sevilla (2) im direkten Duell um Platz 3 (Dienstag, 18.45 Uhr).

Das Hinspiel endete unentschieden (1:1), sollte Sevilla nun in Frankreich gewinnen, wäre der EL-Experte (fünfmaliger Champion) dank des direkten Vergleichs bei Punktgleichheit weiter. Lens braucht mindestens ein Remis, um als Gruppendritter in die Play-offs der K.-o.-Runde der Europa League einzuziehen.

Gruppe C: Direktes Duell um Platz 2

Während Union Berlin am Dienstag im ausverkauften Olympiastadion gegen Real Madrid (21 Uhr) seinen Abschied aus der Königsklasse feiert, geht es gleichzeitig zwischen Neapel und Braga um Platz 2 hinter den Madrilenen. Der italienische Meister hat dank besserer Punkteausbeute (7 zu Bragas 4) die bessere Ausgangslage und wäre bei einem Punktgewinn weiter.

Die Portugiesen müssen derweil mit zwei Toren Unterschied in Napoli gewinnen, um noch auf Rang 2 vorbeizuziehen (Hinspiel: 2:1 für Neapel). Den Italienern würde daher auch eine Niederlage mit nur einem Tor Unterschied reichen.

Union hofft auf eine Niederlage von Braga und gleichzeitig auf einen Überraschungs-Dreier gegen Real - in diesem Szenario dürften die Eisernen nämlich in der Europa League weitermachen. Ansonsten scheidet Union als Gruppenletzter aus.

Gruppe D: Salzburg kann Platz 3 sichern

In Gruppe D sind die beiden Achtelfinal-Tickets bereits vergeben, Real Sociedad und Inter Mailand kämpfen im direkten Duell (Dienstag, 21 Uhr) nur noch um den Gruppensieg. Den Spaniern reicht dafür ein Unentschieden, Inter muss gewinnen, um den Gruppensieg einzutüten.

Auch Salzburg würde ein Punktgewinn für das Überwintern in Europa reichen, das gilt sogar auch für eine Niederlage gegen Benfica mit zwei Toren Unterschied. Das Hinspiel endete mit 2:0 für RB, die Benfica-Offensive muss im letzten Vorrundenspiel also liefern.

(Fast) alles klar in Gruppe E

Alle Achtelfinal- und Europa-League-Tickets sind in Gruppe E bereits vergeben: Atletico und Lazio dürfen weiter mit der Königsklasse planen, für Feyenoord Rotterdam geht es in die Play-offs der K.-o.-Runde der Europa League. Celtic steht nach nur einem Remis und vier Niederlagen in der Vorrunde bereits als Gruppenletzter fest.

Interessant wird es also nur noch im direkten Duell zwischen den beiden Achtelfinalisten (Mittwoch, 21 Uhr), wenn es um den Gruppensieg geht. Atletico (11 Punkte) reicht ein Unentschieden, Lazio (10) muss auswärts in der spanischen Hauptstadt gewinnen.

Gruppe F: Holt sich der BVB den Gruppensieg?

Der 3:1-Erfolg bei der AC Mailand hat für den BVB Klarheit gebracht: Die Schwarz-Gelben sind sicher in der K.-o.-Runde der Champions League dabei. Am letzten Spieltag gegen PSG (Mittwoch, 21 Uhr) reicht vor eigenem Publikum ein Unentschieden, um die Vorrunde auch als Gruppenerster zu beenden.

Der französische Meister (7 Punkte) kämpft allerdings noch um das Achtelfinal-Ticket. Ein Sieg in Dortmund und PSG ist sogar Gruppensieger. Bei einem Remis müssten Kylian Mbappé und Co. darauf hoffen, dass gleichzeitig Newcastle (5) nicht gegen Milan (5) gewinnt. Bei einem Remis im Parallelspiel könnte sich PSG sogar eine Niederlage in Dortmund erlauben.

Newcastle ist bei einem Punktgewinn sicher in der Europa League - sollten die Engländer gewinnen und Paris in Dortmund nicht, hieße es Platz 2 für die Magpies. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, den Newcastle gewonnen hat (4:1 und 1:1). Auch Milan kann noch das CL-Achtelfinale erreichen, dafür müssen die Rossoneri in Newcastle siegen und PSG gleichzeitig in Dortmund verlieren. Paris würde in diesem Fall in der Europa League überwintern.

Gruppe G: City will auch den sechsten Sieg

In Gruppe G sind bereits alle Entscheidungen gefallen. Titelverteidiger ManCity (15 Punkte) hat sich als Gruppensieger vor RB Leipzig (9) für das Achtelfinale qualifiziert. Leipzig kann ebenfalls nicht mehr eingeholt werden und die Young Boys Bern (4) stehen als Gruppendritter fest. Zwar haben die Schweizer, die am Mittwoch in Leipzig zu Gast sind (18.45 Uhr), nur drei Punkte Vorsprung vor Roter Stern Belgrad. Der direkte Vergleich ist Bern aber sicher (2:2 und 2:0).

Damit ist nur noch offen, ob City mit einer perfekten Vorrunde, also sechs Siegen aus sechs Spielen, ins Achtelfinale einzieht oder ob Belgrad zum Abschied aus der Königsklasse noch ein Achtungserfolg gelingt.

Gruppe H: Wer folgt Barça ins Achtelfinale?

Zwei Dinge sind in Gruppe H bereits sicher: Der FC Barcelona ist im Achtelfinale der Champions League dabei, Royal Antwerp scheidet als Gruppenletzter definitiv aus den europäischen Wettbewerben aus. Im Duell mit den noch punktlosen Belgiern würde Barça ein Remis reichen und Platz 1 wäre den Katalanen nicht mehr zu nehmen.

Dahinter balgen sich der FC Porto und Schachtar Donezk im direkten Duell (Mittwoch, 21 Uhr) um das letzte Achtelfinal-Ticket. Beide haben vor dem letzten Spiel neun Punkte auf dem Konto, das Hinspiel ging mit 3:1 an Porto, das damit Oberwasser hat. Verlieren die Portugiesen zu Hause nicht gegen Donezk, sind sie also weiter.

Schachtar wiederum braucht dringend einen Sieg für das Überwintern in der Champions League. Vom dritten Platz kann aber weder Donezk noch Porto verdrängt werden, die Europa League ist beiden Teams also mindestens sicher.