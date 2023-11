Diese Teams stehen im Achtelfinale der Champions League

Bereits nach dem 4. Spieltag haben eine ganze Reihe von Teams ihr Ticket fürs Champions-League-Achtelfinale gelöst. Wer ist schon im Topf für die nächste Runde und wann ist die Auslosung?

Das Objekt der Begierde wird in dieser Saison in Wembley überreicht werden. imago images / PanoramiC

RB Leipzig machte nach dem Sieg in Belgrad bei Roter Stern (2:1) bereits am vierten Spieltag alles klar und qualifizierte sich als erstes deutsches Team für die K.-o.-Runde. Tags darauf zogen die Bayern mit ihrem 2:1-Sieg gegen Galatasaray nach. In der Dortmunder Gruppe F ist derzeit noch alles möglich, während Union Berlin sich bereits nach vier Spieltagen verabschiedet und keine Chance mehr hat.

Die Achtelfinalisten im Überblick:

Gruppe A: Bayern München (Gruppensieger)

Gruppe C: Real Madrid

Gruppe D: Real Sociedad San Sebastian, Inter Mailand

Gruppe G: Manchester City, RB Leipzig

Die Auslosung für das Achtelfinale findet am 18. Dezember statt.

Dabei werden die Gruppensieger gesetzt und treffen auf einen Gruppenzweiten. Zwei Punkte sind dabei zu beachten: Teams aus dem gleichen Landesverband dürfen nicht aufeinandertreffen, somit sind etwa rein deutsche Duelle ausgeschlossen. Außerdem gilt, dass sich Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, nicht erneut duellieren.

Champions League 2023/24 Alle Tabellen in der Übersicht

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 13., 14., 20. und 21. Februar statt. Die Rückspiele gehen am 5., 6., 12. und 13. März über die Bühne.

Das letzte Finale der Champions League im bekannten Modus wird im Wembley Stadion in London ausgetragen (1. Juni 2024, 21 Uhr). Aus deutscher Sicht womöglich ein gutes Omen. 2012/13 standen sich Dortmund und Bayern München in Wembley gegenüber. Arjen Robben krönte damals den FCB zum Sieger der Königsklasse.

Zur kommenden Saison bekommt die Champions League dann ein völlig neues Gesicht mit mehr Mannschaften und exakt 100 Spielen mehr. Was sich alles ändert? Die Details zur Champions-League-Reform finden Sie hier ...