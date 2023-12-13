Champions League

Champions League Liveticker

Atl. Madrid
ATL
1
:
0
-
:
-
Lazio
LAZ
10'
Celtic
CEL
0
:
0
-
:
-
Feyenoord
FEY
12'
Dortmund
BVB
0
:
0
-
:
-
Paris SG
PSG
11'
Newcastle
NEW
0
:
0
-
:
-
Milan
MIL
12'
FC Porto
POR
1
:
0
-
:
-
Schachtar
SDO
13'
Antwerpen
ANW
1
:
0
-
:
-
Barcelona
BAR
13'
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Champions League 2023/24, Vorrunde, 6. Spieltag
Borussia Dortmund
Dortmund
1. Platz
0
:
0
-
:
-
Paris St. Germain
Paris SG
2. Platz

11

BVB

PSG

8'
Wolf will rechts aus abseitsverdächtiger Position steilgeschickt. Im Strafraum legt sich der Rechtsverteidiger den Ball etwas zu weit vor und trifft zudem auch noch den dazwischen rutschenden Hernandez. Ohnehin geht die Fahne hoch. Abseits beim Zuspiel.
7'
Vitinha räumt Reus noch jenseits der Mittellinie in der Dortmunder Hälfte ab. Taktisches Foul.
6'
Zaire-Emery setzt sich im Dortmunder Strafraum leichtfüßig durch, kommt aber nicht klar zum Abschluss.
5'
Die letzten gut zwei Minuten gehörtem dem BVB, der die Gäste auch früh anlief.
3'
Eine Freistoßflanke von der rechten Seite von Brandt, trudelt durch den Pariser Strafraum, findet aber keinen Abnehmer.
2'
PSG beginnt stürmisch, das aber gibt Dortmund Räume. Bynoe-Gittens wird halblinks am Strafraum angespielt, will aber noch zu Reus weiterleiten anstatt gleich selbst abzuschließen. Und so ist noch ein PSG-Akteur dazwischen und klärt. Da war mehr drin.
1'
Mit Anstoß für Paris hat die Partie begonnen.
Anpfiff
20:58 Uhr
Beide Mannschaften nehmen auf dem Rasen Aufstellung, die Champions-League-Hymne erklingt.
20:54 Uhr
Referee der Partie ist der Schwede Glenn Nyberg, als VAR im Einsatz ist Dennis Higler aus den Niederlanden.
20:50 Uhr
Gleich fünf Spieler sind heute von einer Sperre für die nächste Partie bedroht. Während bei Dortmund nur Schlotterbeck (Bank) bereits zwei Gelbe Karten gesehen hat, trifft dies bei PSG mit Hakimi, Skriniar, Hernandez und Ugarte (Bank) gleich auf vier Akteure zu.
20:24 Uhr
Im Hinspiel am 1. Spieltag am 19. September hatte der BVB seine bislang einzige Niederlage der Gruppenphase kassiert. Mit 0:2 unterlagen die Dortmunder in Paris, die Tore erzielten Mbappé durch einen strittigen Handelfmeter sowie Hakimi (49., 58.).
20:07 Uhr
Bei PSG nimmt Coach Luis Enrique im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Nantes in der Ligue 1 vier Änderungen vor: Donnarumma (Rot-Sperre in der Liga) übernimmt für Tenas (Bank), zudem spielen Skriniar, Zaire-Emery und Kolo Muani an Stelle von Danilo Pereira, Carlos Soler und Ugarte (alle Bank). Mit dem Ex-Frankfurter Kolo Muani kommt damit ein zusätzlicher Stürmer in die Anfangself. Der Ex-Dortmunder Dembelé fehlt gelbgesperrt.
20:01 Uhr
Im Vergleich zum 2:3 gegen Leipzig am Samstag nimmt Edin Terzic beim BVB drei Änderungen vor: Statt Meunier (nicht für die CL gemeldet), Schlotterbeck (Bank) und Can (Gelbsperre) beginnen der rechtzeitig fit gewordene Wolf, Süle und Adeyemi.
19:54 Uhr
Aber auch Milan, das als Gruppenvierter in den finalen Gruppenspieltag geht, kann noch als Zweiter weiterkommen - falls Dortmund PSG schlägt und die Rossoneri in Newcastle gewinnen.
19:53 Uhr
Für die anderen drei Teams in der Gruppe F allerdings steht noch enorm viel auf dem Spiel. Denn selbst ein Remis würde PSG womöglich nicht zum Überwintern in der Champions League genügen, falls Newcastle um Parallelspiel gegen Milan gewinnt. Dann würde Paris auf Rang drei fallen und würde nur in der Europa League überwintern.
19:53 Uhr
Am letzten Spieltag in der Gruppe F kann Borussia Dortmund als einziges Team relativ entspannt bleiben. Denn der BVB hat sich bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert und kann im schlimmsten Fall, einer Niederlage heute gegen PSG, noch auf Platz zwei abrutschen.

Liveanimation

Tabelle - Gruppe F

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Borussia Dortmund Dortmund 6 3 11
2 Paris St. Germain Paris SG 6 1 8
3 Newcastle United Newcastle 6 0 6
4 AC Mailand Milan 6 -4 6
Tabelle Vorrunde, 6. Spieltag

Begegnungen

Atl. Madrid
Atl. Madrid
1
:
0
-
:
-
Lazio
Lazio
Celtic
Celtic
0
:
0
-
:
-
Feyenoord
Feyenoord
Dortmund
Dortmund
0
:
0
-
:
-
Paris SG
Paris SG
Newcastle
Newcastle
0
:
0
-
:
-
Milan
Milan
FC Porto
FC Porto
1
:
0
-
:
-
Schachtar
Schachtar
Antwerpen
Antwerpen
1
:
0
-
:
-
Barcelona
Barcelona

Statistiken

1
Torschüsse
0
41
gespielte Pässe
50
76%
Passquote
90%
47%
Ballbesitz
53%
Alle Spieldaten

Aufstellung

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Bensebaini - Brandt, Özcan, Adeyemi, Reus, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Reservebank:
Lotka (Tor), A. Meyer (Tor), Blank, Guille Bueno, N. Schlotterbeck, Reyna, Sabitzer, Haller, Malen

Trainer:
Terzic

G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Vitinha, Zaire-Emery, K.-I. Lee - Kolo Muani, Mbappé, B. Barcola

Reservebank:
Letellier (Tor), Tenas (Tor), Mukiele, Carlos Soler, Danilo Pereira, Ugarte, Asensio

Trainer:
Martinez Garcia

Taktische Aufstellung

Bilder

Kylian Mbappé
Donnarumma Alle Bilder