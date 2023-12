Bei PSG nimmt Coach Luis Enrique im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Nantes in der Ligue 1 vier Änderungen vor: Donnarumma (Rot-Sperre in der Liga) übernimmt für Tenas (Bank), zudem spielen Skriniar, Zaire-Emery und Kolo Muani an Stelle von Danilo Pereira, Carlos Soler und Ugarte (alle Bank). Mit dem Ex-Frankfurter Kolo Muani kommt damit ein zusätzlicher Stürmer in die Anfangself. Der Ex-Dortmunder Dembelé fehlt gelbgesperrt.