11
BVB
PSG
|Platz
|Verein
|Spiele
|Diff.
|Pkt.
|—
|1
|Dortmund
|6
|3
|11
|—
|2
|Paris SG
|6
|1
|8
|—
|3
|Newcastle
|6
|0
|6
|—
|4
|Milan
|6
|-4
|6
Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Bensebaini - Brandt, Özcan, Adeyemi, Reus, Bynoe-Gittens - Füllkrug
Reservebank:
Lotka (Tor), A. Meyer (Tor), Blank, Guille Bueno, N. Schlotterbeck, Reyna, Sabitzer, Haller, Malen
Trainer:
Terzic
G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Vitinha, Zaire-Emery, K.-I. Lee - Kolo Muani, Mbappé, B. Barcola
Reservebank:
Letellier (Tor), Tenas (Tor), Mukiele, Carlos Soler, Danilo Pereira, Ugarte, Asensio
Trainer:
Martinez Garcia