Coman schießt uninspirierte Bayern zum Sieg in Old Trafford

Der FC Bayern hat bei Manchester United einen unspektakulären 1:0-Arbeitssieg eingefahren. Im Old Trafford genügte den Münchnern ein Tor von Coman.

Für Manchester United und den FC Bayern gab es am Dienstagabend einiges gutzumachen. Die Red Devils mussten ein 0:3-Heimpleite gegen Bournemouth verdauen, die Münchner verloren gar mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt. Thomas Tuchel wollte seiner Mannschaft die Chance zur Rehabilitation geben, lediglich Musiala war für Choupo-Moting neu in der Startelf. Erik ten Hag vertraute derweil mal wieder auf Varane, der Franzose ersetzte Reguilon. Auch Höjlund durfte für den erkrankten Martial von Beginn an ran.

Die Partie begann verhalten, Bayern hatte zunächst etwas mehr Ballbesitz, wurde von ManUnited aber situativ hoch angelaufen. Den ersten Abschluss gab es erst nach zehn Minuten, Kane schoss Onana per flachem Versuch warm. Kurz darauf probierte es Kimmich aus der Distanz, auch hier war Onana zur Stelle (13.). Eine richtige Dominanz konnte der FCB derweil nicht kreieren, weil die Red Devils einige Zweikämpfe für sich entschieden und über Außen gelegentlich recht ordentlich nach vorne kamen.

In Minute 24 musste Neuer das erste Mal eingreifen, einen Schuss von Shaw lenkte er über die Latte. Auf der anderen Seite verpasste es Sané, ein feines Dribbling mit einem aus guter Lage absolut möglichen Abschluss zu garnieren (27.). Im restlichen ersten Durchgang spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab, kurz vor dem Pausenpfiff musste ManUnited-Verteidiger Maguire verletzt raus, Evans kam für ihn (40.).

Coman veredelt Kanes feinen Pass

Zum zweiten Durchgang wechselte auch Tuchel und brachte Laimer für Mazraoui. Fortan war jedoch ManUnited spielbestimmender, weil sich die Münchner zahlreiche Fehler im eigenen Aufbau leisteten. Nutzen konnten das die Red Devils im letzten Drittel aber nicht, auch sie spielten schlicht zu ungenau. Einzig Bruno Fernandes sorgte für etwas Gefahr, zielte zweimal aber zu ungenau (49., 54.).

Mit fortlaufender Zeit wurde das ohnehin in Teilen aus neutraler Sicht nicht sehr genießbare Spiel beider Teams immer müder, langsamer und uninspirierter. Nach etwas mehr als einer Stunde zog Bayern das Tempo mal etwas an - und knackte die Defensive der Red Devils erstmals: Kane steckte fein durch zu Coman, der frei vor Onana eiskalt blieb und ins linke Eck traf (67.).

Damit war die Partie zugleich entschieden, von ManUnited kam im Anschluss nichts mehr - wohlwissend, dass das Ausscheiden als Gruppenletzter nur noch mit einem späten Doppelschlag abzuwenden war. Der FCB spielte den Vorsprung allerdings locker herunter, Kane traf per Kopf beinahe noch zum 2:0 (83.).

Es blieb letztlich beim knappen 1:0-Erfolg. Den Münchner ist also eine unspektakuläre Reaktion auf die Frankfurt-Blamage gelungen - und zugleich ein Abschluss der letzten Champions-League-Gruppenphase im alten Modus, ab 2024/25 wird im großen Stil geändert, mit 16 Punkten aus sechs Partien. In der Bundesliga geht es für den Rekordmeister am Sonntag (19.30 Uhr) mit einem Topspiel weiter - der VfB Stuttgart gastiert in der Allianz-Arena. ManUnited bestreitet zwei Stunden zuvor das Duell beim großen Rivalen FC Liverpool.