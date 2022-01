VfL-Rückkehr? Wolfsburg will Kruse noch im Januar

Verliert Union Berlin Max Kruse noch im Januar? Nach kicker-Informationen arbeitet der VfL Wolfsburg daran, den Torjäger nach fünfeinhalb Jahren zurückzuholen.

Kruses Vertrag in Berlin läuft zum Saisonende aus - nun könnte er schon ein halbes Jahr vorher den Klub verlassen. Der 33-Jährige spielte bereits in der Saison 2015/16 für die Wölfe und bei Werder Bremen unter dem heutigen Wolfsburger Trainer Florian Kohfeldt.

2019 hatte Kruse Werder in Richtung Fenerbahce verlassen und war ein Jahr später in die Bundesliga zurückgekehrt - nach Berlin. Für Union kommt er seitdem auf 38 Bundesligaspiele, 16 Tore und elf Assists. In der laufenden Saison ist er mit fünf Treffern und sechs Vorlagen Topscorer beim Europapokal-Aspiranten, der vor dem 21. Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz liegt.

In Wolfsburg herrscht in diesem Winter-Transferfenster reichlich Bewegung in der Offensive: Mit Admir Mehmedi (Antalyaspor) und Daniel Ginczek (Düsseldorf) sind bereits zwei Offensivspieler gewechselt, der langjährige Torgarant Wout Weghorst dürfte sich in Kürze dem Premier-League-Abstiegskandidaten FC Burnley anschließen.

Dafür steht Jonas Wind vom FC Kopenhagen vor einem Wechsel zum VfL. Als Ergänzung zum 22-Jährigen wünschen sich die Wolfsburger Macher nun noch Kruses Erfahrung. Bei seinem Wölfe-Intermezzo 2015/16 wusste der 14-malige Nationalspieler allerdings nur bedingt zu überzeugen. In 32 Bundesliga-Einsätzen sammelte er damals immerhin sechs Tore und sieben Assists, war jedoch auch immer wieder außerhalb des Fußballplatzes in die Schlagzeilen geraten.