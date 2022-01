Ginczek verlässt Wolfsburg vorzeitig und wechselt nach Düsseldorf

Daniel Ginczek verlässt den VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung und wechselt zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Liga.

Ginczeks Vertrag beim VfL wäre noch bis Saisonende gelaufen, doch der 30-jährige Stürmer verlässt Wolfsburg ein halbes Jahr früher, um sich Zweitligist Fortuna Düsseldorf anzuschließen. Das teilten beide Vereine am Samstag mit. Bei den Rot-Weißen hat Ginczek einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Dreieinhalb Jahre spielte der gebürtige Nordrhein-Westfale für den VfL, war zur Saison 2018/19 vom VfB Stuttgart nach Wolfsburg gewechselt. Zuvor spielte Ginczek, der in der BVB-Jugend groß wurde, für den 1. FC Nürnberg, St. Pauli und den VfL Bochum. Dabei lief er 120 Mal in der Bundesliga (29 Tore) und 79 Mal in der 2. Bundesliga (27 Tore) auf. Hinzu kommen unter anderem fünf Einsätze in der Europa League und einer in der Champions League.

Mehr Spielpraxis bei der Fortuna

Aufgrund von schweren Verletzungen musste Ginczek in seiner Karriere allerdings auch schon viele Monate in der Reha bewältigen. In Wolfsburg war die Konkurrenz in der Offensive riesig, bei der Fortuna winken nun wieder mehr Einsätze.

"Daniel bringt eine Menge Erfahrung mit und weiß, was in der 2. Bundesliga gefragt ist, um Tore zu erzielen. Auch dank seiner Physis bekommen wir für unser Offensivspiel mehr Optionen", erklärte Fortuna-Cheftrainer Christian Preußer am Samstag.

Ginczek selbst sagte zu seinem Wechsel zum Tabellenfünfzehnten: "Ich habe schon länger Sympathien für Fortuna Düsseldorf und bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Ich möchte mit meiner Erfahrung, aber vor allem mit meiner Leistung auf dem Platz und hoffentlich vielen Toren dabei helfen, dass wir da unten wieder rauskommen."