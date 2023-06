VfB stellt "Jubiläums"-Heimtrikot vor - Wehrle erwartet Rekord

Die Fans des VfB Stuttgart mussten sich lange gedulden, ehe das neue Trikot vorgestellt wurde. Jetzt gab der Verein erste Bilder der limitierten Version heraus.

Der VfB feiert dieses Jahr seinen 130. Geburtstag und rückt zum Jubiläum sein Vereinslogo auf dem Brustring in die Mitte. Ansonsten ist das Heimtrikot wie gewohnt in weiß gehalten.

Da der langjährige Haupt- und Trikotpartner Mercedes-Benz Bank vom Leibchen verschwindet, wird das neue Trikot in einer limitierten Stückzahl von 5000 zunächst ohne Sponsor auf der Brust verkauft. Preislich dürfen die Fans aufatmen, denn der bleibt bei 84,99 Euro in dieser Saison unverändert.

Wehrle erwartet "Trikotrekorde"

Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle ist mit dem neuen Design offenbar sehr zufrieden. "Ich bin sicher, dass es unseren Fans gefallen wird und einige Trikotrekorde der vergangenen Jahre ins Wanken bringt", glaubt Wehrle. "Ein modernes Trikot auf der Höhe der Zeit zu schaffen, ohne mit unserer Tradition zu brechen, ist in jeder Saison der Auftrag bei der Entwicklung des Heimtrikots. Erst recht im Jahr eines runden Geburtstags. Unser Ausrüster JAKO hat erneut gezeigt, wie sehr er dem VfB verbunden ist. So ist gemeinsam mit unserem Merchandisingteam eine besondere Mischung gelungen, die unser Wappen in die Mitte rückt und damit ein klares Statement setzt. Der VfB ist das Zentrum unserer Region."

Bewährte Optik bei den Schwaben auch in der Rückansicht. www.vfb.de

"Bis zum ersten Bundesligaspiel wollen wir es natürlich dann nochmal mit einem neuen Hauptsponsor auf der Brust präsentieren", sagt Rouven Kasper Vorstand Marketing & Vertrieb. Erst diese Woche stellten die Schwaben mit Porsche einen neuen Partner vor, der bis zu 100 Millionen Euro in die klammen Kassen spülen soll.