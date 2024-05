Vetters Zeit in Offenbach endet

Mit Maik Vetter wird der dienstälteste Spieler Kickers Offenbach im Sommer verlassen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wechselte im August 2014 vom SV Wehen Wiesbaden an den Bieberer Berg und absolvierte seitdem 210 Regionalliga-Spiele. In einer Meldung würdigt der OFC seinen langjährigen Spieler: "Vetter kam immer wieder von Verletzungen zurück und spielte sich vor allem durch seinen Willen und Einsatz auf dem Platz in die Herzen der OFC-Fans."