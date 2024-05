Vertrag wird nicht verlängert: Knoche verlässt Union

Sein Abschied hatte sich angedeutet, nun ist er offiziell: Robin Knoche wird Union Berlin nach vier Jahren 157 Pflichtspieleinsätzen (11 Tore) verlassen. Dies bestätigten die Eisernen am Pfingstmontag. Wohin der Weg des Innenverteidigers führen wird, steht noch nicht fest. Knoche gehörte unter Urs Fischer zur Stammkraft und war aus der Startelf eigentlich nicht wegzudenken. Unter Fischers Nachfolger Nenad Bjelica verlor er diesen Status, nach dem Abgang des Kroaten stand er in den letzten beiden Spielen der Saison 2023/24 wieder in der Startelf. Dennoch wird sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert werden.