Vertrag bis 2028: Leipzig holt Baumgartner

Christoph Baumgartners Wechsel von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig ist offiziell. Für den Österreicher greift der DFB-Pokal-Sieger tief in die Tasche.

In der Europa League spielte Christoph Baumgartner bereits, jetzt darf er sich bald auf seine Champions-League-Premiere freuen: Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt - wie vom kicker bereits Anfang Juni vermeldet - von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig. Am Freitag gab der Bundesliga-Dritte und DFB-Pokal-Sieger die Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers bekannt, der einen Fünfjahresvertrag bis 2028 erhält.

Für Baumgartner, dessen Kontrakt in Sinsheim noch bis 2025 gültig war, zahlen die Leipziger eine für ihre Verhältnisse beachtliche Ablöse: Dem Vernehmen nach fließen je nach Aktivierung vereinbarter Boni schlussendlich zwischen 24 und 27 Millionen Euro. Ungefähr auf Augenhöhe mit Angreifer Benjamin Sesko, der für 24 Millionen Euro von RB Salzburg kommt, ist Baumgartner damit einer der teuersten Einkäufe der Leipziger Klubgeschichte.

Eberl: "Einer unserer absoluten Wunschspieler"

"Der Verein bietet unfassbare Möglichkeiten", sagt Baumgartner, der am 15. (Leistungstest) bzw. 17. Juli (Trainingsauftakt Nationalspieler) in die Saisonvorbereitung einsteigen wird. Er bezeichnet den Wechsel als "absolut richtigen Schritt": "Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann - und das hat die Mannschaft mit dem zweiten DFB-Pokalsieg in Folge gezeigt. Auch auf die Champions League freue ich mich sehr."

Für RBL-Geschäftsführer Sport Max Eberl ist Baumgartner "einer unserer absoluten Wunschspieler": "Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann zentral, auf beiden Flügeln, als Halb- oder Mittelstürmer spielen und auch auf der Achterposition eingesetzt werden. Christoph ist schnell, torgefährlich und sehr spielintelligent. Er ist beidfüßig und hat eine herausragende Schusstechnik." Zudem sei "Baumi einfach auch ein guter Typ - bodenständig, wissbegierig, ehrgeizig."

In der abgelaufenen Saison war Baumgartner, der Mitte 2017 aus der U 18 von St. Pölten gekommen war, hinter Andrej Kramaric (12/5) mit sieben Toren und sieben Assists zweitbester Hoffenheimer Bundesliga-Scorer und damit einer der Lichtblicke in einem durchwachsenen Jahr, in dem erst spät der Klassenerhalt feststand.

In Leipzig ist Baumgartner im offensiven Mittelfeld eingeplant, in dem Trainer Marco Rose nach jetzigem Stand mit Dani Olmo, Dominik Szoboszlai und Emil Forsberg drei weitere Anwärter für zwei Zehner-Plätze in seinen Reihen weiß.