Vier Vorlagen! Havelse bekommt entfesselten Rabihic nicht in den Griff

Verl und Havelse sorgten am Montagabend für ein Acht-Tore-Spektakel, aus dem der SC mit 5:3 als Sieger hervorging. Mann des Abends war fraglos Rabihic, der vier der fünf Verler Treffer - teilweise spektakulär - vorlegte.

Verls Trainer Guerino Capretti veränderte seine Startformation im Vergleich zum 1:2 in Mannheim auf drei Positionen: Für Ochojski, Baack und Steinwender begannen Stellwagen, Schwermann und Schmitt.

Auch TSV-Coach Rüdiger Ziehl rotierte nach der 0:6-Klatsche gegen Kaiserslautern und brachte mit Piwernetz und Damer für Arkenberg und Teichgräber zwei Neue.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und gingen früh in Führung, nachdem eine kurz ausgeführte Ecke über Umwege vor den Füßen von Fölster landete (10.). Die Führung für Havelse hielt jedoch nicht lange, denn für die Hausherren war der Rückstand ein Aufruf für einen Sturmlauf - angeführt von Rabihic. Erst flankte der Stürmer butterweich auf den Kopf von Putaro (12.), dann narrte der 28-Jährige zwei Havelser, um pfannenfertig für Petkov aufzulegen (15.).

Sechs Minuten später lag die Kugel erneut im Kasten der Gäste, diesmal ließ Rabihic Quindt und Tasky aussteigen. Erneut sah der Mann des Abends den besser postierten Putaro, der nur noch zum 3:1 einschieben musste.

Hin und her in Durchgang zwei

Havelse musste sich in der Folge ordentlich schütteln, hätte durch Düker aber dennoch zum Anschluss kommen können (29.). Verl hingegen bestimmte den restlichen ersten Durchgang und hatte durch Rabihic gar die Chance auf das 4:1, doch Quindt parierte im Eins-gegen-eins stark (33.).

Auch im zweiten Durchgang kam der TSV besser aus der Kabine - und schnell zum Anschluss: Damer traf per direktem Freistoß aus 18 Metern, hatte dabei jedoch Glück, dass der Ball abgefälscht wurde (50.). Der Anschlusstreffer gab den Gästen nochmal Auftrieb, Froese ließ den Ausgleich jedoch mit einem zu hoch angesetzten Fallrückzieher liegen (58.). Im direkten Gegenzug setzte sich Schmitt stark gegen Tasky durch und erhöhte auf 4:2 (59.).

Havelse schien geschlagen, doch Thiede ließ eine Flanke vor die Füße von Fölster fallen und der TSV war somit kurzzeitig wieder zurück in der Partie (65.). Da Rabihic jedoch erneut eine Maßflanke in den Strafraum brachte und Schwermann einköpfte, musste sich Havelse am Ende mit 3:5 geschlagen geben.

Auf Verl wartet nach dem spektakulären Heimsieg, dem erst zweiten in dieser Saison, nun am kommenden Samstag (14 Uhr) das Auswärtsspiel in Freiburg. Havelse hat tags darauf (14 Uhr) die Eintracht aus Braunschweig zu Gast.