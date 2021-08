Van Bommel und der VfL vor Bochum: Ohne Nmecha und mit viel Selbstironie

Spiel eins nach der Wolfsburger-Wechsel-Panne: Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) startet der VfL gegen Aufsteiger Bochum in die neue Saison. Am Freitag sprach der neue Trainer Mark van Bommel erstmals nach dem Fauxpas von Münster in der Öffentlichkeit.

Was war da los in Münster? Warum wechselte Mark van Bommel sechsmal ein und aus, wie lief die Kommunikation mit den Referees? Es überraschte wenig, dass der Wolfsburger Trainer am Freitag über die Geschehnisse vom Sonntag zuvor nicht reden wollte. Und konnte. "Am Montag ist das Verfahren in Frankfurt", verwies der Niederländer auf die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht, bei dem auch er dabei sein wird.

"Samstag sind 6 keiner zu viel!"

Bis dahin hat der VfL sein erstes Bundesligaspiel unter seiner Führung bestritten, die Chance, gegen den VfL Bochum die Wechsel-Posse aus dem Pokal zumindest ein bisschen vergessen zu machen. Nach Münster und vor Bochum versuchen die Niedersachsen mit großer Selbstironie, durch die komplizierte Phase hindurchzukommen. Jörg Schmadtke sprach in seinem offiziellen Statement vom Volkshochschul-Grundkurs "Richtig lesen", für den Bundesligaauftakt unterbreitet der Klub seinen Anhängern ein besonderes Angebot: Wer fünf Tickets kauft, der bekommt ein sechstes gratis dazu. Untermalt mit einem Video von den Van-Bommel-Wechseln in Münster und dem Slogan: "Samstag sind 6 keiner zu viel!"

"Es ist schön, dass der Verein so damit umgeht", sagt van Bommel, der den Zusammenhalt im Klub betont und weiß: "Wir können es nicht mehr ändern." Wie es in dem Trainer in den Tagen nach Münster aussah, da gibt er wenig Einblicke. "Was passiert ist, ist ärgerlich." Und eben nicht mehr zu ändern.

Dennoch ist der Druck vor van Bommels Bundesligadebüt enorm. Nicht nur, weil Fußball-Deutschland ein Auge auf die Wolfsburger Wechselaktivitäten werfen wird. Auch ohne die Pokal-Panne lief es zuletzt noch nicht ganz rund bei den Niedersachsen. "Gute Entwicklungen" sieht der Coach, alles andere sei ein ständiger Prozess. Den die Mannschaft am Samstag ohne Neuzugang Lukas Nmecha vorantreiben muss. Der Offensivspieler fällt mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus, auch der Einsatz von Daniel Ginczek ist fraglich.