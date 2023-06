Untypischer Transfer: Leipzig leiht Carvalho vom FC Liverpool aus

RB Leipzig hat sich Fabio Carvalho vom FC Liverpool geangelt. Der 20-jährige Offensivmann kommt auf Leihbasis, wobei die Sachsen Abstriche machen mussten.

Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku ist für rund 60 Millionen Euro zum FC Chelsea gegangen, Josko Gvardiol zieht es womöglich - für kolportierte rund 100 Millionen - zu Champions-League-Sieger Manchester City. Im Gegenzug findet aus der Premier League, für weitaus geringere finanzielle Aufwendungen, zumindest Fabio Carvalho seinen Weg zum deutschen Pokalsieger RB Leipzig.

Die Sachsen leihen den Offensivmann vom FC Liverpool für ein Jahr bis Sommer 2024 aus. Carvalho ist portugiesischer U-Nationalspieler, 20 Jahre alt und kann im Mittelfeld relativ vielseitig eingesetzt werden - seine besten Qualitäten liegen allerdings in der Offensive, die beste Position ist wohl der linke Flügel.

Eberls Experiment

RB hätte den Rechtsfuß laut kicker-Informationen gerne auch zwei Jahre lang ausgeliehen und beziehungsweise oder eine Kaufoption in dem Deal verankert. Dazu waren die Reds um ihren neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke allerdings nicht bereit. Leipzigs Konterpart Max Eberl hält allerdings so viel vom Portugiesen und von dessen Potenzial, dass er der kürzeren Leihe ohne verankerte Chance auf eine Weiterbeschäftigung dennoch zugestimmt hat.

Für RB ist das ein eher ungewöhnlicher Vorgang: Auf eine derartige Konstellation ließ man sich in der Vergangenheit vornehmlich nur dann ein, wenn es darum ging, kurzfristig noch auf Verletzungen reagieren zu müssen. Eberl sieht in der Leihe aber ein Experiment, das im Idealfall in einer langfristigen Zusammenarbeit mündet. Er hofft, dass Carvalho sportlich Fuß fasst und Gefallen findet an RB. Und dass daraus in einem Jahr doch noch ein Kauf entstehen könnte.

"Fabio Carvalho ist ein herausragendes Talent - das zeigt nicht zuletzt die Verpflichtung durch den FC Liverpool", sagt Eberl in der offiziellen Klubmitteilung. "Fabio ist schnell, wendig, trickreich und kreativ. Er sucht selbst den Abschluss oder kann seine Mitspieler perfekt in Szene setzen." Man werde ihm die "notwendige Zeit zur Eingewöhnung" geben, "um sich in einem neuen Land und in einem neuen Klub einleben zu können".

Carvalho: "Ein großer Schritt"

Carvalho ist beim FC Fulham ausgebildet worden und im vergangenen Sommer im Anschluss an eine bärenstarke Aufstiegssaison nach Liverpool gewechselt. Dort war er in der abgelaufenen Spielzeit kein Stamm-, aber ein immer mal wieder benötigter Ergänzungsspieler. 13 Liga-Einsätze konnte er unter Trainer Jürgen Klopp hauptsächlich in der Hinrunde sammeln. Für den hochveranlagten Carvalho ist die Leihe natürlich in erster Linie mit der Aussicht auf Spielpraxis verbunden. Sein Vertrag in Liverpool ist noch bis 2027 gültig.

"Es ist für mich als junger Spieler ein großer Schritt, aus England in die Bundesliga und zu RB Leipzig zu wechseln", sagt Carvalho. "Ich komme in ein Team, das sehr spielstark ist und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Ich möchte nun mithelfen, daran anzuknüpfen und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Mein Anspruch ist es, so viel wie möglich zu spielen."