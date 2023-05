Zurück aus dem Vorruhestand: Schmadtke wird Sportdirektor in Liverpool

Der FC Liverpool ist auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor fündig geworden: Jörg Schmadtke leitet ab der kommenden Saison die Geschicke bei den Reds.

Anfang des Jahres erst hatte Schmadtke seine Tätigkeit als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg beendet. Er übergab an Marcel Schäfer und zog sich aus der Fußballbranche zurück. Vieles deutete auf ein Karriereende hin, doch "in Gänze ausschließen" wollte Schmadtke eine Rückkehr auch nicht.

Nun ist der Vorruhestand des 59-Jährigen bereits wieder zu Ende: Schmadtke beerbt Julian Ward, der seinen Rücktritt zuvor angekündigt hatte, und wird zur neuen Saison Sportdirektor beim FC Liverpool, wie die Reds am Dienstagvormittag offiziell mitteilten. Wie lange Schmadtke vertraglich an den Verein gebunden wird, teilte der Premier-League-Klub nicht mit. "Wir haben vereinbart, dass ich erst einmal bis Ende der Transferzeit als Sportdirektor arbeite, danach setzen wir uns zusammen und schauen, wie es weitergeht", hatte Schmadtke zuletzt der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" erklärt.

In dem Wissen, dass er eine Fülle von Wissen und Erfahrung in eine Rolle einbringen wird, in der diese Qualitäten nur von Vorteil sein können. Mike Gordon

"Zunächst möchte ich Jörg beim Liverpool Football Club willkommen heißen, in dem Wissen, dass er eine Fülle von Wissen und Erfahrung in eine Rolle einbringen wird, in der diese Qualitäten sowohl für ihn als auch für uns nur von Vorteil sein können", wird Mike Gordon, Präsident der "Fenway Sports Group" - Eigentümer des LFC -, zitiert: "Jörg wird mit unserer Fußballabteilung zusammenarbeiten, die Jürgen Klopp weiterhin unterstützt, um den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln."

Champions League verpasst - Personeller Umbruch steht bevor

Beim von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool wartet Arbeit auf Schmadtke: Der neue Sportdirektor muss nach einer titellosen Saison einen personellen Umbruch vollziehen. Die Reds beschlossen die Saison auf Rang fünf und werden in der kommenden Spielzeit nur in der Europa League an den Start gehen. Der LFC verpasste erstmals in einer vollständigen Saison unter Klopp die Champions League, was Mohamed Salah jüngst dazu veranlasste, sich den Frust von der Seele zu schreiben.

Für Schmadtke ist das Engagement in Liverpool das erste im Ausland, bislang arbeitete er stets bei deutschen Klubs: für Alemannia Aachen, Hannover 96, den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg.