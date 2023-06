Teuerster Leipzig-Abgang: Nkunku-Transfer zu Chelsea offiziell

RB Leipzig und der FC Chelsea haben den Wechsel von Christopher Nkunku an die Stamford Bridge erstmals offiziell bestätigt. Die beiden Klubs veröffentlichten entsprechende Mitteilungen über den Transfer, der intern bereits vor knapp einem Jahr beschlossen wurde.

Seitdem ist Chelsea in der Premier League auf Platz zwölf abgestürzt und hat die internationalen Startplätze klar verfehlt. Mit einer Ablöse von gut 60 Millionen Euro ist Christopher Nkunku der teuerste Abgang der Leipziger Klubgeschichte. Dies war bislang der Transfer von Naby Keita 2018 für 60 Millionen Euro zum FC Liverpool.

"Ich bin RB Leipzig und jedem im Verein unglaublich dankbar - meiner Mannschaft, dem Trainerteam, dem Staff und Mitarbeitenden und vor allem den Fans. Ich hatte vier Jahre in Leipzig, die ich nie vergessen werde", wird Nkunku, der an der Stamford Bridge bis 2029 unterschrieb, in der Mitteilung von Leipzig zitiert: "Es war 2019 ein großer Schritt für mich, aus Paris in ein neues Land zu kommen." Dank der Unterstützung im Klub "konnten wir zusammen einen Weg gehen, der meine Karriere entscheidend geprägt hat".

Der französische Stürmer war vor vier Jahren für 13 Millionen Euro von Paris St. Germain verpflichtet worden und hatte sich auf Anhieb als große Verstärkung erwiesen. Insgesamt bestritt er 172 Pflichtspiele für die Sachsen, erzielte dabei 70 Tore, bereitete weitere 56 Treffer vor. In der Saison 2021/22 wurde er von seinen Kollegen zum besten Bundesliga-Profi gewählt, in der abgelaufenen Spielrunde holte er sich gemeinsam mit dem Bremer Niclas Füllkrug die kicker-Torjägerkanone. Am 25. März 2022 debütierte er unter Didier Dechamps in der französischen Nationalmannschaft.

"Allein in den vergangenen beiden Spielzeiten hat er seine Qualitäten und damit auch unser Spiel nochmal auf ein neues Niveau gehoben", sagt Sport-Geschäftsführer Max Eberl auch mit dem Verweis auf Nkunkus maßgeblichen Anteil an den beiden DFB-Pokalsiegen. Vor einem Jahr erzielte er in Unterzahl den 1:1-Ausgleich gegen den SC Freiburg, durch den RB ins dann siegreiche Elfmeterschießen gelang. Bei der erfolgreichen Cup-Verteidigung am 3. Juni, als Eintracht Frankfurt mit 2:0 besiegt wurde, markierte Nkunku den Führungstreffer.

Openda will sich in Leipzig weiterentwickeln

"Nun werden wir gute Lösungen finden, um die Lücke, die Christo hinterlässt, schließen zu können", verspricht Eberl. Eine große Rolle bei der Nachfolgesuche spielt der seit Längerem umworbene Lois Openda (23). Der belgische Stürmer von RC Lens unterstrich in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L’Equipe, dass er unbedingt zu RB wechseln wolle. "Viele Leute erklären mir, dass ich eine weitere Saison in Lens brauche, um mich weiterzuentwickeln. Ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt sein könnte, um ein noch höheres Niveau zu erreichen", sagte Openda: "Leipzig ist ein Verein, der mich weiterentwickeln kann."

Einer Einigung in dieser Personalie stehen noch die unterschiedlichen Ablöse-Vorstellungen beider Vereine gegenüber. Lens fordert dem Vernehmen nach 45 Millionen Euro für den Stürmer, der im Vorjahr für rund zehn Millionen Euro aus Brügge gekommen war. Leipzig bietet rund 30 Millionen Euro, damit würde Openda Keita als teuersten Zugang der Klub-Historie ablösen. Der inzwischen bei Werder Bremen gelandete Mittelfeldspieler war 2016 für 29,8 Millionen Euro aus Salzburg geholt worden.