Union verliert Top-Torjäger: Awoniyi kehrt in die Premier League zurück

Was sich bereits angebahnt hatte, ist nun offiziell: Union Berlin verliert mit Taiwo Awoniyi (24) seinen Top-Torjäger, kassiert dafür allerdings eine stattliche Ablösesumme.

Mit dem Abgang von Taiwo Awoniyi bricht dem 1. FC Union Berlin die herausragende Figur im Sturmzentrum weg. Der bullige Angreifer wechselt zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest, bei dem er einen Vertrag bis 2027 erhält. Awoniyi machte in der vergangenen Saison in 31 Bundesliga-Einsätzen 15 Tore und ist summiert mit den fünf aus der Spielzeit 2020/21 sogar Rekordtorschütze der Eisernen im deutschen Oberhaus.

Awoniyi "glücklich und stolz"

"Ich habe bei Union von Beginn an viel Vertrauen geschenkt bekommen und mich hier sehr wohl gefühlt", wird der Nigerianer in der Mitteilung der Köpernicker am Samstag zitiert. "Union wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich bin sehr glücklich und stolz, Teil dieses Vereins gewesen zu sein."

"Es war klar, dass ein Spieler wie Taiwo mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit anderer Vereine auf sich ziehen wird. Sportlich und auch menschlich ist er ein großer Verlust für unser Team, den es nun aufzufangen gilt", so Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, der sich gleichzeitig für Awoniyis Leistungen "bedankte".

Liverpool Teil des Deals

Der Stürmer hinterließ in seinem Leihjahr derart Eindruck, dass ihn die Eisernen im Juli 2021 endgültig vom FC Liverpool loseisten. Mit einer Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro war der Nigerianer Rekordtransfer der Berliner.

Awoniyi, der im vergangenen Juli nach eigener Aussage froh gewesen war, "endlich ein Zuhause zu haben", soll den Eisernen nach englischen Medienberichten einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag einbringen. Er wäre damit der neue Rekordverkauf der Berliner. Dem Vernehmen nach erhält Liverpool einen Teil der Ablösesumme.

"Traum" wird wahr

Aus seinem Wunsch, nach England zurückzukehren, hatte er nie ein Geheimnis gemacht. "Die Premier League ist mein Traum. Das weiß jeder, auch hier im Klub", hatte er im Februar im kicker-Interview gesagt: "Wenn ich in England lebte, wäre es für meine Frau und mein Kind einfacher, allein schon wegen der Sprache. Zudem leben meine Schwester und ein Bruder auf der Insel."

Dieser Traum wurde nun zur Realität. "Forest, mit der großen Geschichte und auch den Ambitionen, ist ein Verein, bei dem ich Teil sein will", heißt es von Seiten des Stürmers in der Mitteilung des Premier-League-Aufsteigers. Forest bestätigte auch, dass der 24-Jährige der neue Rekordeinkauf des zweimaligen Siegers des Europapokal der Landesmeister ist.

Awoniyi kam trotz seines jungen Alters schon ordentlich rum: 2015/16 machte er unter anderem 13 Zweitliga-Spiele (ein Tor) für den FSV Frankfurt, kickte anschließend mal in der Eredivisie, mal in Belgiens höchster Spielklasse, ehe er über Mainz in der Hauptstadt landete. Nun soll der Sturmtank dabei mithelfen, Nottingham in der Premier League zu halten. Forest hatte sich Ende Mai im Aufstiegsfinale gegen Huddersfield durchgesetzt und kehrt damit nach 23 Jahren Abstinenz ins englische Oberhaus zurück.