Union bei Kownacki in der Pole Position

Dawid Kownacki könnte im Sommer wieder in der Bundesliga spielen, wenn auch nicht mit Fortuna Düsseldorf. Der Stürmer ist eine Etage höher heiß begehrt.

Wie der kicker zuletzt berichtete, hat Union Berlin ein Auge auf Dawid Kownacki geworfen. Der seit dem gestrigen Dienstag 26-jährige Pole besitzt bei den Düsseldorfern einen auslaufenden Vertrag, was ihn natürlich doppelt interessant macht.

Mehrere etablierte und ambitionierte Bundesligisten buhlen um den Fortunen-Stürmer, der in der Bundesliga für die Rheinländer in zwei Saisons (2018-2020) 30 Erstliga-Partien bestritt, in denen er vier Treffer erzielte. In der aktuellen Spielzeit hat er für die Thioune-Elf in 25 Zweitliga-Partien satte zehn Tore markiert und legte in der Liga sieben weitere auf. In der Scorer-Wertung des Unterhauses liegt er damit in der Scorerwertung auf Platz 3 zusammen mit HSV-Stürmer Robert Glatzel und Karlsruhes Marvin Wanitzek.

Beim Werben um Kownacki sollen sich die Eisernen in der Pole Position befinden, nach kicker-Informationen haben die Köpenicker sehr gute Chancen auf eine Verpflichtung. Ein entscheidendes Argument ist offenbar, dass die auf Platz vier rangierenden Unioner in der kommenden Spielzeit sehr wahrscheinlich wieder international vertreten sein werden. Zudem könnte Union gerade in der Offensive etwas jüngeres Blut nicht schlecht zu Gesicht stehen, denn Sven Michel und Kevin Behrens zählen bereits 32 Lenze.

Auch Interesse aus der Serie A und der Premier League

Neben Union gibt es jedoch auch hinterlegtes Interesse aus dem Ausland, allen voran bei Klubs aus der Serie A und der Premier League steht Kownacki im Fokus. Italien zumindest ist für Kownacki kein unbekanntes Terrain, ist er doch vor seinem Wechsel nach Deutschland bei Sampdoria auf Torejagd gegangen. In zwei Spielzeiten sammelte er 2017 bis 2019 in 35 Ligaspielen sechs Treffer.