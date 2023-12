Ungleiches Duell in Osnabrück, Fürth schielt auf die Nummer 6: Das bringt der 16. Spieltag

In Osnabrück kommt es zu einem derzeit ungleichen Duell, in Wiesbaden soll eine beispiellose Auswärtsmisere enden. Und in Fürth will die SpVgg ihre Serie verlängern. Das bringt der 16. Spieltag.

"Im Idealfall sollten wir jetzt das nächste Spiel gewinnen." Nach drei sieglosen Spielen und der Last-Minute-Niederlage gegen Paderborn keine verwunderliche Aussage von 96-Keeper Zieler, Hannover ist am Freitagabend ohne den gesperrten Mittelfeldmann Schaub mit Blick nach oben unter Zugzwang. Das ist auch Gegner KSC, der gegen Rostock die meisten Pässe des Spieltags gespielt hat und ein 0:2 noch in einen Punkt verwandelte.

Der erste Auswärtspunkt für Braunschweig?

Ein Punkt auswärts - davon träumt Braunschweig in dieser Saison. Sieben Spiele in der Fremde, sieben Niederlagen. Gelingt in Wiesbaden die Wende? Bei acht Punkten Rückstand auf Platz 16 ist dies fast schon Pflicht.

Am Samstag sind die Aufstiegsaspiranten aus Hamburg nach dem 2:2 im Stadtderby am Ball. Der HSV schielt dabei gegen Paderborn auf den neunten Sieg hintereinander im heimischen Volksparkstadion. Aber aufgepasst! Das letzte Team, das einen Punkt dort entführte: Paderborn beim 2:2.

Unterschiedliche Welten an der Bremer Brücke

St. Pauli indes will insgesamt ungeschlagen bleiben. Die Kiezkicker, im Pokal in Homburg souverän, müssen nach Osnabrück. Das Schlusslicht erwartet den Spitzenreiter, unterschiedliche Welten an der Bremer Brücke. Auch bei den Torschüssen: St. Pauli hat mit 267 die meisten, die Lila-Weißen ligaweit die wenigsten (179). Geht es beim Heimdebüt von Coach Uwe Koschinat aufwärts?

Aufwärts geht es schon lange bei der SpVgg Greuther Fürth. Gelingt gegen Magdeburg, das unter der Woche dramatisch aus dem Pokal ausschied, der sechste Sieg in Folge?

Grammozis' Liga-Debüt gegen gefestigte Hertha

Das sechste Spiel in Folge ungeschlagenen bleiben möchte indes Hertha BSC, das in Kaiserslautern zu Gast ist. Dimitrios Grammozis feierte im Pokal gegen Nürnberg ein gelungenes Debüt, gelingt auch in der Liga gleich der erste Erfolg? Nach sechs sieglosen Spielen mit zuletzt vier Niederlagen haben die Roten Teufel nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Am Sonntag steht dann das Topspiel in Düsseldorf im Fokus, Fortuna erwartet Kiel, das zuletzt dreimal in Folge dreifach punktete und Zweiter ist. Das Trainerduell und damit auch die letzten beiden Duelle gingen mit 2:1 und 3:0 an F95 und Daniel Thioune. Siegt Düsseldorf, zieht die Fortuna, derzeit Vierter, an Kiel vorbei.

Terodde-Show in Rostock?

Vorbeiziehen würde gerne auch Schalke - an Rostock, das den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Zündet Terodde im Kellerduell? Fünf Tore erzielte S04 gegen Hansa 2021/22 beim 2:0 und 3:4, alle fünf erzielte der königsblaue Routinier. Trifft Terodde erneut gegen die Ostseestädter? Oder richtet es Youngster Topp, dessen Vertrag verlängert wurde?

In Elversberg kommt es zum Duell zweier Teams, die am vergangenen Spieltag zum zweiten Mal in dieser Saison fünf Gegentore hinnehmen mussten: Die SVE empfängt den FCN. Beide hatten im ersten Fall mit einem Sieg geantwortet. Zumindest in der Liga ist das für den Club noch möglich, denn im Pokal haben sich die schwächelnden Nürnberger unter der Woche in Kaiserslautern vorzeitig verabschiedet.