Tuchel über seinen Charakter: "Das ist auch eine Stärke von mir"

Thomas Tuchel ist ein Top-Trainer, da sind sich die meisten einig. Zu den Vorwürfen, dass er als Typ aber schwierig sei, bezog der Bayern-Coach am Freitag Stellung.

"Ich habe ganz klare Vorstellungen davon, wie ich manche Dinge haben will", antwortete Thomas Tuchel am Freitag unverhohlen, einen Tag vor Bayerns Spitzenspiel gegen Tabellenführer Dortmund. Wohlgemerkt auf Fragen zu den Vorwürfen, im Umgang kompliziert und ein schwieriger Charakter zu sein - womit er selbst sich nur "sehr eindimensional" beschrieben sieht.

Dieser Ruf haftet Tuchel spätestens seit seiner Seit beim BVB an, als Heißsporn gilt der 49-Jährige schon weitaus länger. Wirklich widersprechen wollte der neue Bayern-Coach auf der Spieltags-PK nicht, er ordnete seine Eigenschaften allerdings ein wenig anders ein.

"Ich bin zu sehr Fan, zu emotional, ich liebe das Spiel zu sehr, als dass es mich völlig kaltlässt", so Tuchel, der dennoch betont, "definitiv ruhiger geworden" zu sein - "ob es das Alter ist oder nicht". Wahrscheinlich eher nicht. "Am Spielfeldrand kann es passieren, dass mich das Spiel einfach reinzieht. Dann macht es keinen Unterschied mehr, ob ich 35 oder 49 bin."

Mit Conte wurde es beinahe handgreiflich

Tuchel selbst erinnerte an ein Beispiel noch aus der laufenden Saison, als er als Chelsea-Trainer mit dem bei Tottenham inzwischen entlassenen Antonio Conte aneinandergeraten war. Mehrmals bereits während des Spiels, besonders aber beim Handschlag nach dem Schlusspfiff, als der 49-Jährige nicht loslassen wollte und zahlreiche Assistenten schließlich schlichten mussten.

"Ausnahmen bestätigen die Regel", musste Tuchel schmunzeln, der in der Emotionalität "aber auch eine Stärke von mir" sieht. Darüber hinaus kann es laut dem Top-Trainer in Positionen mit so großer Verantwortung eben passieren, "dass man sich mit anderen Entscheidungsträgern streitet". Dass es daher im Fußballbusiness Leute gibt, "die das als schwierig oder kompliziert darstellen", so Tuchel, "kann sein. Aber solche Menschen kenne ich auch."