Conte legt bei Instagram gegen Tuchel nach - und macht einen Vorschlag

Die spektakuläre Fehde zwischen Thomas Tuchel und Antonio Conte setzte sich am Sonntagabend virtuell noch fort. Fürs nächste Duell hat der Spurs-Trainer eine einfache Idee.

"Alles gegeben, wichtiger Punkt", "Danke für eure Unterstützung": So klingen normalerweise Social-Media-Posts von Profifußballern und Trainern nach einem Spiel. Bei Antonio Conte war das am Sonntagabend anders.

Zuvor hatten sich Chelsea und Tottenham ein wildes Duell geliefert, das weniger wegen Harry Kanes spätem 2:2-Ausgleich, sondern vielmehr wegen der Geschehnisse an der Seitenlinie in Erinnerung bleiben wird: Mehrmals geriet Thomas Tuchel mit Trainerkollege Conte derart heftig aneinander, dass beide getrennt werden mussten und nach dem Schlusspfiff jeweils Rot sahen.

Vielleicht auch, um eine Sperre noch irgendwie zu umgehen, spielten beide Streithähne ihr Verhalten später herunter und verkauften es als Teil der Premier-League-Unterhaltung. "Ich denke, wir haben es beide genossen", sagte Conte. Schiedsrichter Anthony Taylor habe mit seinen Platzverweisen einfach "die Dynamik der Szene nicht verstanden, aber das ist okay". Alles Weitere bleibe zwischen ihm und Tuchel.

"Dir ein Bein zu stellen, wäre wohlverdient gewesen ..."

Doch daran hielt er sich dann selbst nicht. Bei Instagram postete Conte ein Bild von Tuchels Jubellauf über das zwischenzeitliche 2:1 - der Tuchel später selbst unangenehm war - und schrieb dazu: "Zum Glück habe ich dich nicht gesehen ... dir ein Bein zu stellen, wäre wohlverdient gewesen ..." Eine weitere Eskalation also? Wohl nicht ganz: Schon die folgenden drei Lach-Smileys lassen erahnen, dass der Italiener längst über die Fehde mit Tuchel schmunzeln kann und vermutlich davon ausgeht, dass es seinem Kollegen ähnlich geht.

Zumal auch er das 1:1 aufreizend emotional vor der Chelsea-Bank gefeiert hatte. "Wenn ich Aggressivität sehe, ist meine Antwort Aggressivität", erklärte der Italiener die vielen hitzigen Momente schulterzuckend, über die die BBC schrieb, dass sogar "'The Special One' José Mourinho die Stirn gerunzelt haben könnte".

Darüber, dass er Tuchel beim Handshake nicht in die Augen sah, was diesen in Rage versetzt hatte, sprach Conte dagegen nur indirekt. Sein simpler Vorschlag fürs Rückspiel im Februar: "Das nächste Mal schütteln wir uns einfach nicht die Hände. Er bleibt bei seiner Bank, ich bei meiner, dann gibt es kein Problem."