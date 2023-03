Tuchel wird gegen Dortmund "sehr unfair" aufstellen

Welche Bayern-Spieler werden unter Thomas Tuchel auf dem Platz stehen? Diese Frage stellt sich schon vor dem Topspiel gegen Dortmund. Am Freitag skizzierte der Trainer seine Vorgehensweise.

Kontext kann so wichtig sein. Denn für sich stehend vermeldete Thomas Tuchel am Freitagnachmittag die positive Nachricht, soeben die "erste Trainingseinheit mit allen an Bord" absolviert zu haben. Wenn jedoch nur einen Tag später bereits der Bundesliga-Kracher gegen Tabellenführer Borussia Dortmund ansteht, verkompliziert es das Ganze erheblich.

Bisher hat der neue Trainer des FC Bayern viele Einzelgespräche geführt, das allein ist aber erst einmal ebenso überschaubar wie die Chance, sich an einem Tag "auf dem Platz kennenzulernen". So kündigte Tuchel, der seine erste Elf gegen seinen Ex-Klub natürlich "auf keinen Fall verraten" konnte, offen an, am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "sehr unfair" aufzustellen.

"Die Eindrücke fehlen einfach", begründete der 49-Jährige nachvollziehbar, der bemüht war, die vergangenen Spiele unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann "nicht totzuanalysieren". Tuchel möchte "nach vorne schauen, Chancen geben", sein Trainerteam und er haben versucht, "auf dem Trainingsplatz ein paar Prinzipien einzuschleifen". Wie kurzfristig Tuchel einer Mannschaft seinen Stempel aufdrücken kann, hat er vor gut zwei Jahren schon beim FC Chelsea bewiesen. Als er die Aussage mit der unfairen Aufstellung übrigens auch schon getätigt hatte.

Eine Nominierung gegen Dortmund könnte wegweisend sein

Gleichwohl ist dem Top-Trainer eines bewusst: "Ich habe noch wenig Argumente dafür, jemanden draußenzulassen und jemand anderen aufzustellen", gesteht Tuchel, der bisherige Spielerrollen jedenfalls nicht blind übernehmen wollte - "weil wir für manche Spieler vielleicht neue Aufgaben haben". Und doch könnten seine Startelf-Nominierungen gegen den BVB bereits wegweisend sein: "Die, die morgen spielen werden, haben erste Möglichkeiten, ihren Platz zu behalten."

Dafür kommen theoretisch - außer den Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez sowie Mathys Tel - am Samstag alle infrage. Er könne "aus dem Vollen schöpfen", sagte Tuchel, "alle sind gesund von den Nationalmannschaften zurückgekommen". Auch Jamal Musiala hat am Freitag "komplett mittrainiert", der Youngster wird am Samstag außerdem noch das obligatorische Anschwitzen absolvieren.