Tschechiens Nationaltrainer belohnt Gladbachs Cvancara

Erst stand er nur auf Abruf, inzwischen wurde Tomas Cvancara von Borussia Mönchengladbach für die tschechische Nationalmannschaft nachnominiert. Nationaltrainer Jaroslav Silhavy hat die Entscheidung erklärt.

Am Freitagabend ebnete Tomas Cvancara mit seinem Tor zur 1:0-Führung den Weg zum Gladbacher 4:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg. Es war eine insgesamt gute Vorstellung des Stürmers nach schwierigen Wochen, in denen er im Formtief steckte und auf der Neunerposition Konkurrent Jordan den Vortritt lassen musste.

Cvancaras Leistung gegen Wolfsburg wurde auch in seiner tschechischen Heimat registriert - und mit der Nachnominierung für die beiden entscheidenden EM-Qualifikationsspiele des Nationalteams belohnt. Am Freitag, 17. November, tritt Tschechien in Polen (Spielort Warschau) an. Am Montag, 20. November, geht es im Heimspiel in Olmütz gegen Moldawien.

"Tomas hat auf meine Worte über seine sportliche Form bestens reagiert, als er im Bundesligaspiel am Freitag ein Tor erzielte und gut gespielt hat. Wir haben schon auf der jüngsten Pressekonferenz gesagt, dass wir uns eine solche Reaktion von ihm wünschen. Es wäre schön, wenn er das gegen Polen oder Moldawien wiederholen würde", äußerte sich Nationaltrainer Jaroslav Silhavy über Cvancaras Nominierung.

Gleich drei Länderspiele für Elvedi und die Schweiz

Cvancara ist einer von insgesamt neun Borussen, die sich auf Länderspielreise befinden. Maximilian Wöber spielt mit Österreich in Estland (EM-Qualifikation) und testet am 21. November gegen Deutschland. Auf Nico Elvedi und die Schweiz warten gleich drei Länderspiele, alle im Rahmen der EM-Qualifikation, gegen Israel, gegen den Kosovo und Rumänien.

Für die USA ist Joe Scally am Ball, die US-Boys treten zweimal gegen Trinidad & Tobago (jeweils CONCACAF Nations League) an.

Grant-Leon Ranos hat mit der Nationalmannschaft Armeniens die Länderspiele gegen Wales und Kroatien (jeweils EM-Qualifikation) vor der Brust.

Netz und Reitz mit der deutschen U 21 im Einsatz - Koné auf Abruf

Luca Netz und Rocco Reitz treffen mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft im Rahmen der EM-Qualifikation auf Estland und Polen. Für Simon Walde und die deutsche U 19 stehen zwei Test-Begegnungen mit Norwegen auf dem Programm. Fabio Chiarodia und die italienische U 19 müssen dagegen dreimal ran, gegen Lichtenstein, Schweiz und Schweden.

Auf Abruf für die französische U-21-Nationalmannschaft steht außerdem Manu Koné. Der Nachwuchs von "Les Bleus" spielt gegen Österreich (EM-Quali) und Südkorea (Test).

Jan Lustig