Trotz Schneemassen: Augsburgs Heimspiel gegen Frankfurt soll stattfinden

Die Begegnung des FC Bayern mit Union Berlin musste aufgrund zu starken Schneefalls abgesagt werden. Hingegen soll das Augsburger Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag trotz der großen Schneemassen wie geplant stattfinden.

Am Samstagnachmittag finden in der Bundesliga lediglich drei Partien statt - der Grund: das Schneechaos in München. Das geplante Duell zwischen Bayern und dem Tabellenletzten Union Berlin wurde abgesagt. Obwohl auch im gut 70 Kilometer entfernten Augsburg viel Schnee fiel, soll im Heimspiel des FCA gegen Frankfurt nach aktueller Lage wie geplant am Sonntag um 19.30 Uhr der Ball rollen.

Wie die Fuggerstädter mitteilten, arbeiten sie mit "großem Einsatz" daran, die großen Schneemassen zu beseitigen. "Wir tun alles dafür, dass das Spiel ausgetragen werden kann. Etliche Mitarbeiter sind fast rund um die Uhr im Einsatz, so dass wir davon ausgehen, dass die Partie stattfindet. Sollte sich die Lage verändern, werden wir umgehend informieren", wird Geschäftsführer Michael Ströll in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Gegen die Eintracht möchten die Augsburger ihre Ungeschlagen-Serie unter Jess Thorup fortsetzen. Neun Punkte (zwei Siege, drei Unentschieden) holte der FCA in den ersten fünf Partien unter der Leitung des Dänen. Die Frankfurter hingegen wollen die bislang unzufriedenstellende englische Woche (Niederlagen gegen Stuttgart und Saloniki) zumindest versöhnlich abschließen.