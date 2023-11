Eintracht dreht nach Gegentreffer auf, doch dann patzt Trapp

Wie schon im Hinspiel hat Eintracht Frankfurt erneut gegen PAOK Saloniki verloren. Das 2:1 bedeutet für die Griechen der Gruppensieg, die SGE ist aber trotzdem weiter in der Conference League dabei.

Am 5. Spieltag der Conference League war für die Eintracht verlieren verboten angesagt. Denn mit PAOK Saloniki war der Tabellenführer der Gruppe G im Deutsche-Bank-Park zu Gast. Die Griechen hatten vor der Partie einen Zähler mehr auf dem Konto und wären mit einem Sieg sicher Gruppenerster. Das wollte die SGE, bei der nach dem 1:2 gegen Stuttgart Smolcic, Nkounkou und Götze anstelle von Max, Buta und Knauff spielten, verhindern.

Erste Frankfurter Chancen

Nach einer ersten Pressingphase der Gäste übernahm Frankfurt die Spielkontrolle und hatte nach zwei ersten Annäherungen von Larsson (5.) und Marmoush (9.) in Minute zehn die erste große Möglichkeit zur Führung: Chaibi scheiterte aus spitzem Winkel an Kotarski (10.). Wenig später hatte der Keeper Glück, dass sein Verpassen einer Chaibi-Hereingabe der Ex-Wolfsburger Vieirinha vor Larsson ausbügelte (22.). Beim nächsten Abschluss der Eintracht von Nkounkou war Kotarski wieder auf dem Posten (25.).

Insgesamt war das Spiel der SGE, die mit einer defensiven Dreierkette und hoch postierten Außen (Dina Ebimbe und Nkounkou) agierte, allerdings zu wenig zwingend, manchmal sogar statisch.

Die Gäste aus Thessaloniki, die im Vergleich zum 2:1-Hinspielsieg ohne den Ex-Fürther Baba aber mit Meité (sah wie Trapp Rot) antraten, schafften es immer besser, den Frankfurtern in den entscheidenden Teilen des Spielfelds nur wenig Raum anzubieten - nach vorne ging es vertikal. Nach einem schnellen Spielzug verhinderte Trapps Fußabwehr das 0:1 durch Murg (29.).

Medizinischer Notfall

Nach einer halben Stunde verflachte die Partie, beide Teams neutralisierten sich. Abseits des Rasens stellten die Fans zeitweise wegen eines medizinischen Notfalls den Support ein.

Die zweite Hälfte begann zunächst mit einem kleinen Schreck, als Murgs Freistoß ans Außennetz flog (51.). Dem kleinen folgte kurz darauf der große: Nach einer kurz ausgeführten Ecke brachte Tuta den Ball vor Trapp nicht weg, Kedziora spitzelte ihn über die Linie zur Gästeführung (55.).

Eintracht dreht nach Rückstand auf

Richtig nachhaltig war der Schreck dann aber für die Eintracht nicht, denn die Adler glichen prompt nach einem schnell vorgetragenen Angriff über links aus. Marmoush wuchtete eine Chaibi-Flanke ins kurze Eck zum Ausgleich (58.).

Die SGE war nun richtig angestachelt und legte vermeintlich sogar das 2:1 nach. Nach Chaibis abgeblockten Versuch stand Nkounkou vor seinem Schuss aber knapp im Abseits, sodass Larssons Abstauber nicht zählte (60.). Es war die beste Phase der Eintracht, die Angriff um Angriff startete, Dina Ebimbe verzog knapp (63.).

Trapp patzt, Jakic fliegt

Dann gab es aber erneut die kalte griechische Dusche: Trapp konnte einen Abschluss von Brandon nur nach vorne abwehren, Zivkovic staubte eiskalt ab (73.).

Diesmal misslang der prompte Antwortversuch von Marmoush (75.). Auch Chaibi (78., 88.) und nochmal Marmoush (85.) schafften einen weiteren Frankfurter Ausgleich nicht mehr. In der Nachspielzeit flog der für den angeschlagenen Skhiri eingewechselte Jakic innerhalb von zwei Minuten mit Gelb-Rot (Meckern und Foul) noch vom Platz (90.+4).

Damit blieb es bei knappen 2:1 für die Gäste, die sich dadurch den Gruppensieg und die direkte Qualifikation für das Achtelfinale sicherten. Die Eintracht muss ab 15. Februar 2024 den Umweg über die K.-o.-Runden-Play-offs nehmen.

Am Sonntag ist die Eintracht um 19.30 Uhr in Augsburg gefordert, während PAOK in der griechischen Liga am Montag PAS Lamia empfängt.