"Transfer mit Weitblick": Leverkusen verpflichtet Arthur

Nun ist es offiziell: Bayer Leverkusen verpflichtet Arthur. Der 20-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb einen ab der kommenden Saison gültigen Vertrag bis 2028.

Was sich bereits seit einigen Wochen angebahnt hatte, ist nun offiziell: Bayer Leverkusen verstärkt sich mit dem "rechten Schienenspieler" Arthur vom America FC. Der 20-Jährige, der am 25. März sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft feierte, unterschrieb bei der Werkself einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 2028.

Damit reagiert der Klub bereits auf die möglichen Abgänge von Jeremie Frimpong und Timothy Fosu-Mensah am Saisonende. "Seine Verpflichtung ist ein Transfer mit Weitblick, mit Arthur haben wir einen entwicklungsfähigen Spieler für uns gewonnen, dem wir mittelfristig eine prägende Rolle zutrauen", wird Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes in der Pressemitteilung zitiert. Neben dem "beachtlichen Tempo" bringe der Neuzugang vor allem "fußballerische Finesse" mit.

Der Neu-Nationalspieler freut sich ebenfalls auf seine Herausforderung in der Bundesliga - auch, wenn er dafür seine Geburtsstadt verlassen muss. "Ich bin sehr stolz darauf, bald für Bayer 04 spielen zu dürfen. Der Klub ist in Brasilien bekannt und beliebt, in Leverkusen sind schon viele meiner Landsleute zu herausragenden Fußballern geworden", so Arthur.

Dem Vernehmen nach zahlt Bayer rund sechs Millionen Euro für den Brasilianer, der im Februar mit der U 20 die Südamerika-Meisterschaft gewann. Dazu sicherte sich America FC eine Beteiligung am Weiterverkauf.