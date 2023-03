Trotz Bono-Patzern: Marokko schreibt gegen Brasilien erneut Geschichte

Brasilien hat sein erstes Länderspiel seit der WM verloren. WM-Halbfinalist Marokko bezwang die umgebaute Selecao dank eines Ex-Bundesliga-Profis.

In Katar hatte Marokko als erste afrikanische Mannschaft ein WM-Halbfinale erreicht. Beim ersten Auftritt seit jenem emotionalen Lauf schrieb das Team von Trainer Walid Regragui gleich wieder Geschichte: In der Nacht auf Sonntag (MEZ) bezwang Marokko erstmals überhaupt den fünfmaligen Weltmeister Brasilien.

Vor 65.000 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Grand Stade de Tanger traf zunächst Sofiane Boufal nach einem Fehler von Emerson Royal zur Führung für die Gastgeber (29.), die sich auch durch den Ausgleich Mitte der zweiten Hälfte nicht aus der Ruhe bringen ließen: Zwölf Minuten, nachdem Torhüter Bono einen harmlosen Fernschuss von Casemiro ins Netz hatte rutschen lassen, erzielte Abdelhamid Sabiri den 2:1-Siegtreffer (79.). Der ehemalige Zweitliga- (1. FC Nürnberg) und Bundesliga-Profi (SC Paderborn) war in der 64. Minute eingewechselt worden.

Schon vor dem Seitenwechsel hatte Bono vor dem eigenen Tor für Gefahr gesorgt, als er Debütant Rony (Palmeiras) den Ball vor dem Strafraum auflegte, der das Geschenk aber nicht anzunehmen vermochte. Brasiliens Interimstrainer Ramon Menezes hatte mit dem 27-Jährigen und dem 18 Jahre jungen Chelsea-Winterneuzugang Andrey Santos, der die restliche Saison auf Leihbasis bei Vasco da Gama verbringt, zwei der zahlreich berufenen Neulinge direkt in die Startelf beordert.

Mazraoui spielt durch - Spekulationen um Ancelotti und Löw

Bei den Marokkanern, die wie schon bei der WM eine leidenschaftliche Leistung - mit teils harten Zweikämpfen - zeigten, spielte Bayern-Außenverteidiger Noussair Mazraoui durch und schnupperte im ersten Durchgang sogar an seinem dritten Länderspieltor.

Während die Regragui-Elf am Dienstag (23.30 Uhr) auf Deutschlands Samstagsgegner Peru trifft, ist Brasilien in diesem Länderspiel-Fenster nicht mehr im Einsatz. Auf den Fußballverband kommt dennoch weiter Arbeit zu, schließlich ist immer noch kein Nachfolger für Tite gefunden, der sein Amt nach der WM aufgegeben hatte. Als Wunschkandidat gilt nach wie vor Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti, der allerdings schon mehrmals betont hatte, seinen bis 2024 gültigen Vertrag erfüllen zu wollen. Auch der Name Joachim Löw fiel bereits.