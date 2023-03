Unterschrift am Wochenende: Leverkusen vor Deal mit Arthur

Kluger Klub sorgt vor! Wie der kicker bereits am 6. Februar berichtete, steht Bayer Leverkusen seit geraumer Zeit in engem Kontakt zum brasilianischen Rechtsverteidiger Arthur (20).

Vor dem Hintergrund eines möglichen Verkaufs von Jeremie Frimpong und Timothy Fosuh-Mensah am Saisonende sah Bayer sich frühzeitig um - was sich nun offensichtlich auszahlt.

Der brasilianische Nationalspieler (er feierte sein Debüt in der Selecao am vergangenen Donnerstag bei der 1:2-Niederlage der Brasilianer in Marokko) vom Klub America FC im Bundesstaat Minas Gerais soll am kommenden Wochenende fest verpflichtet werden und einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Die Ablösesumme liegt dem Vernehmen nach bei rund sechs Millionen Euro, inklusive einer Beteiligung des abgebenden Klubs bei einem Weiterverkauf.