Kanes Rekordtor: ManCity lässt Arsenal-Patzer gegen Spurs ungenutzt

Manchester City ließ den Patzer von Arsenal ungenutzt und unterlag Tottenham. Effiziente Spurs gewannen 1:0, weil Kane zum 267-mal für die Spurs traf und sich so zum Rekordschützen des Klubs aufschwang.

Beide Teams dürften am Samstag mit Freude zur Kenntnis genommen haben, dass jeweils der direkte Konkurrent gepatzt hatte (Arsenal verlor 0:1 in Everton und Newcastle trennte sich mit 1:1 von West Ham). Während Tottenham den Abstand auf den ersten Champions-League-Rang, den die Magpies innehaben, auf einen Zähler verkürzen wollte, hatte Manchester die Chance, das Meisterrennen wieder spannender zu gestalten und auf zwei Punkte an Spitzenreiter Arsenal ranzurücken.

Dass die Citizens diese Chance unbedingt nutzen wollten, wurde in Hälfte eins nur in den ersten Minuten deutlich. Auch ohne De Bruyne, auf den Pep Guardiola in der Startelf verzichtete, setzte sich ManCity nach Spielbeginn in der gegnerischen Hälfte fest und sorgte gleich für den ersten Aufreger: Akanji köpfte Lloris den Ball aber nur in die Arme (5.).

Kane nutzt Rodrigos Fehler

Die Guardiola-Elf spielte im weiteren Verlauf des Spiels zwar dominant, fand aufgrund mangelndem Passtempo in der engmaschige Spurs-Defensive aber kaum Lücken.

Deutlich zielstrebiger waren dagegen die Nordlondoner, die an der Seitenlinie auf den am Mittwoch an der Gallenblase operierten Trainer Antonio Conte verzichten mussten: Höjbjerg spekulierte bei Rodrigos riskantem Pass im Aufbauspiel richtig und setzte anschließend Kane im Strafraum in Szene, der sich diese Chance nicht nehmen ließ - 1:0 (15.).

Es war aus zwei Gründen ein historischer Treffer: Zum einen krönte sich der Kapitän mit nunmehr 267 Toren zum besten Torschützen der Vereinsgeschichte und löste damit Vereinsikone Jimmy Greaves ab. Zum anderen knackte er nach Alan Shearer (260) und Wayne Rooney (208) erst als dritter Spieler überhaupt die Marke von 200 Premier-League-Treffern.

Mahrez trifft nur die Latte

Die Führung verteidigten die leidenschaftlichen Hausherren gegen harmlose Skyblues bis zur Pause, hatten aber auch Glück, dass Mahrez in der Nachspielzeit nur die Latte traf (45.+1.).

Nach Wiederanpfiff blieben die Gäste einfallslos, bis De Bruyne dann das Feld betrat (59.). Der Belgier hatte gleich eine raffinierte Idee und spielte einen Freistoß flach an die Strafraumkante zu Alvarez, dessen Schuss Dier aber noch blockte (64.).

Die Partie nahm Tempo auf, auch weil die Gastgeber ihre Kontermöglichkeiten nun entschlossener zu Ende spielten. Allerdings verhinderte der herauseilende Ederson Kanes Doppelpack (69.).

Haaland bleibt ohne Torschuss

Nach dieser Möglichkeit flachte das Spiel aber erneut ab. Trotz einer kurzen Überzahl für die Gäste - Romero hatte nach einem Foul an Grealish die Gelb-Rote-Karte gesehen (87.) - musste der aufmerksame Lloris lediglich in der Nachspielzeit nochmal eine Flanke im letzten Moment wegfausten und hielt damit die Null (90.+3.).

Wie erschreckend schwach die Offensivbemühungen der besten Offensive der Liga an diesem Sonntag waren, verdeutlicht eine Statistik von Haaland. Der ehemalige Dortmunder hatte keinen einzigen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum und verbuchte auch keinen Torschuss.

Manchester City verlor damit auch sein fünftes Spiel im Tottenham Hotspur Stadium ohne eigenen Treffer und bleibt weiterhin fünf Zähler hinter Arsenal. Die Spurs hingegen verkürzen den Abstand auf den Tabellenvierten Newcastle auf einen Punkt. Beide Teams haben aber jeweils eine Partie mehr absolviert als ihre direkten Konkurrenten.

Weiter geht es für Manchester City am nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen Aston Villa (17.30 Uhr). Die Spurs gastieren einen Tag zuvor bei Leicester City (16 Uhr).