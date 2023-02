Trotz Startelfdebüt von Fernandez: Chelsea spielt erneut remis

Der FC Chelsea tritt in der Premier League weiter auf der Stelle. Die Blues kamen gegen Fulham nicht über ein Remis hinaus und stecken im Tabellenmittelfeld fest. Neuzugang Fernandez, der direkt startete, konnte nichts am nächsten 0:0 ändern.

Die Blues begannen direkt mit Deadline-Day-Verpflichtung Fernandez, auch die Neuzugänge Badiashile und Mudryk (Startelfdebüt) standen in der Anfangsformation. James stand erstmals nach seiner Bänderverletzung Ende Dezember auf dem Platz. Bei Fulham begann der deutsche Nationalkeeper Leno.

Nach gutem Beginn ließ Chelsea an der Stamford Bridge nach, auch weil Fulham stark mithielt. In der körperbetonten Partie waren gefährliche Szenen lange Mangelware. Havertz' erste gute Chance wurde wegen Abseits zurückgepfiffen, Leno war ohnehin zur Stelle (20.).

Fulham hält stark dagegen - Havertz trifft den Pfosten

Stattdessen gehörte Fulhams Pereira die erste nennenswerte Gelegenheit, beim Vollspannschuss war Kepa dazwischen (25.). Die Gäste bissen sich an der Blues-Defensive die Zähne aus. Umgekehrt galt aber der gleiche Fall - auch aufgrund falscher Offensiventscheidungen wie von Ziyech in Minute 36. Daher war Havertz' Lupfer an den Pfosten umgehend vor dem Pausenpfiff das höchste der Gefühle für die Blues (45.).

Zur zweiten Hälfte kam Debütant Madueke für den schwachen Mudryk, an der Statik änderte sich aber wenig. In Minute 54 verhinderte Tete eine gute Chance für Madueke noch rechtzeitig im Strafraum.

Fofanas Schuss wird auf der Linie geblockt

Auf dem Feld wurde es derweil deutlich ruppiger. Fulham hatte vorne kaum noch etwas zu bieten, Mitrovics Schuss von der Mittellinie überraschte Kepa nicht (70.). Auf der Gegenseite fehlte Fernandez bei seinem schönen Distanzschuss nicht viel (72.).

In der Schlussphase erhöhte Chelsea den Druck noch einmal und binnen einer Minute hatten die Blues zwei dicke Chancen auf das 1:0. Jedoch schoss Gallagher haarscharf vorbei (79.) - und der Schuss von Stürmer Fofana wurde trotz einer tollen Einzelaktion des Debütanten noch auf der Linie von Ream geklärt (80.). Nach dem 0:0 gegen Liverpool fielen in einem Spiel der Blues erneut keine Tore.