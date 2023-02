Nächster herber Rückschlag: Liverpool verliert 0:3 bei den Wolves

Der FC Liverpool musste am Samstag den nächsten herben Rückschlag in dieser Saison hinnehmen: Nach grausamer Anfangsphase verloren die Reds in Wolverhampton mit 0:3.

Nach den ausbleibenden Ergebnissen in den vergangenen Wochen (nur ein Sieg aus sechs Spielen) war das Selbstvertrauen Liverpools ohnehin nicht groß. Und es sackte in der Anfangsphase in Wolverhampton noch weiter in den Keller. Bereits nach fünf Minuten lenkte Matip eine Hwang-Flanke ins eigene Tor. Die Reds waren völlig von der Rolle - und lagen prompt mit 0:2 zurück: Eine Cunha-Flanke bekamen die Gäste nicht sauber geklärt, Dawson traf humorlos unter die Latte und erzielte sein erstes Tor im ersten Spiel für die Wolves (12.).

Die Mannschaft von Jürgen Klopp versuchte irgendwie ein Fuß in dieses Fußballspiel zu bekommen. Nach vorne war es in Summe auch nicht so übel wie nach hinten, Salah verbuchte mit seinem Schlenzer immerhin mal eine Torchance (20.). Insgesamt blieb aber auch die Durchschlagskraft im letzten Drittel auf überschaubarem Niveau.

Und hinten waren die Reds immer für einen Bock gut, wie in der 26. Minute, als Matip als letzter Mann den Ball gegen Matheus Nunes verlor. Der Defensivmann konnte sich bei Keeper Alisson bedanken, der im Eins-gegen-eins das 0:3 verhinderte. Somit blieb es zur Pause beim 0:2, Klopp hatte nach diesen ganz schwachen 45 Minuten die Chance, sein Team neu einzustellen.

Ruben Neves zieht den Reds den Stecker

Nach der Pause zeigte Liverpool definitiv eine Reaktion, stand defensiv viel besser und war nach vorne zwingender, ein Keita-Schuss wurde kurz vor der Linie geblockt (50.). Nach etwa einer Stunde gab es die beste Phase der Reds, die drauf und dran waren, den Anschluss zu erzielen. Doch Salahs Schlenzer ging knapp links vorbei (62.) und Darwin scheiterte frei rechts im Strafraum an Wolves-Keeper José Sa (67.).

Gerade als man dachte, die Reds würden nochmal rankommen, trugen die Wolves einen blitzsauberen Angriff nach vorne: Joao Moutinho spielte einen feinen Pass auf die rechte Seite zu Traoré. Der gab den Ball perfekt nach innen auf Ruben Neves, der die Kugel ideal mitnahm und dann keine Mühe hatte, alleine vor Alisson zu vollenden (71.). Der Treffer war die Entscheidung in diesem Spiel. Die Wolves sammelten drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt, Liverpool musste den nächsten herben Rückschlag hinnehmen.

Für die Wolves geht es am Samstag (16 Uhr) in Southampton weiter. Liverpool, das nur einen Sieg aus den vergangenen sieben Spielen holte, spielt übernächsten Montag gegen Everton, das am Samstag 1:0 gegen Spitzenreiter Arsenal gewann.