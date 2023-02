Trotz Casemiros Platzverweis: United holt gegen Crystal Palace vierten Sieg in Serie

Manchester United hat sein Heimspiel gegen Crystal Palace mit 2:1 gewonnen. Nach Casemiros Platzverweis wurde es noch einmal spannend.

Manchester United hatte vor dieser Partie nur eines der vergangenen zwölf Pflichtspiele verloren. Im Vergleich zum jüngsten Erfolg, dem 2:0-Sieg im League Cup gegen Nottingham Forest, änderte United-Trainer Erik ten Hag seine Startelf auf zwei Positionen: Ins Tor kehrte de Gea anstelle von Heaton zurück. Rashford ersetzte in der Offensive Garnacho.

Gegen Patrick Vieiras Crystal Palace spielten die Red Devils erst 17 Tagen zuvor, das Nachholspiel endete damals 1:1. Die Neuauflage im Old Trafford erlebte einen frühen Höhepunkt: Hughes wehrte Rashfords Flanke mit dem Arm ab - nach Eingriff des VAR gab es den berechtigten Handelfmeter, den Bruno Fernandes verwandelte (7.).

United lässt Chancen liegen, ehe Rashford einschiebt

United entwickelte eine dominante Spielweise, die Crystal Palace kaum Raum zur Entfaltung ließ. Die Hausherren kamen zu guten Chancen, etwa durch Weghorst (13.), Rashford (27.) und Fred (36.), die aber jeweils in Keeper Guaita ihren Meister fanden oder das Tor verfehlten.

Den Mut, den die Gäste zum Ende der ersten Hälfte entwickelten, konnten sie auch in den zweiten Durchgang transportieren. Crystal Palace war nun ein ebenbürtiger Gegner und gestaltete die Partie wesentlich ausgeglichener als in der Anfangsphase. Nach etwas mehr als einer Stunde dann aber der Nackenschlag: Mit dem wohl schönsten Angriff des Spiels erhöhte United auf 2:0. Rashford musste am Ende nur noch einschieben, nachdem sich seine Kollegen sehenswert von rechts nach links kombiniert hatten (62.).

Casemiro greift Hughes an den Hals und fliegt

Spannend wurde es aber trotz dieses zweiten Treffers noch einmal: Im Rahmen einer Rudelbildung griff Casemiro Hughes an den Hals. Nach dem Studium der Bilder schickte der Unparteiische Andre Marriner den Brasilianer mit Rot vom Platz (70.). In Unterzahl sahen sich die Hausherren nun erhöhtem Druck ausgesetzt.

Die Eagles wiederum konnte sich für den Aufwand in Überzahl belohnen: Schlupp traf zum 2:1-Anschlusstreffer, indem er einen Schuss von Doucouré ins Tor lenkte (76.). United wankte bedenklich, verteidigte jedoch den knappen Vorsprung - unter anderem mit Sabitzer. Die Leihgabe des FC Bayern wurde in der 81. Minute eingewechselt und kam zu ihrem Debüt in der Premier League.

Für die Red Devils war es der vierte Sieg in Serie und der nächste Erfolg im Kampf um die Champions-League-Plätze. Weiter geht es für das Team von ten Hag am Mittwoch mit dem Nachholspiel gegen Leeds United (21 Uhr). Crystal Palace empfängt am Samstag (16 Uhr) Brighton & Hove Albion.