Perfektes Dyche-Debüt: Everton besiegt Spitzenreiter Arsenal

Am Samstag gab es in der Premier League eine faustdicke Überraschung: Der Vorletzte Everton gewann gegen Spitzenreiter Arsenal mit 1:0. Für Coach Sean Dyche ein perfektes Debüt.

Die Rollen vor diesem Duell waren natürlich klar verteilt, es gastierte nämlich der souveräne Tabellenführer Arsenal beim Vorletzten Everton. Allerdings gab es im letzten Pflichtspiel einen Rückschlag für die Gunners, bei Manchester City verlor die Mannschaft von Mikel Arteta mit 0:1 und schied aus dem FA Cup aus.

Bei Everton stand das erste Spiel von Lampard-Nachfolger Sean Dyche an, der die Toffees vor dem Premier-League-Abstieg bewahren soll. Die Aufgabe ist alles andere als einfach, Everton gewann zuletzt zehnmal in Folge nicht. Die Gunners, bei denen Neuzugang Jorginho zunächst auf der Bank saß, sahen sich einem Gegner gegenüber, der mit viel Energie und Einsatz ans Werk ging, die Ansprache des neuen Coaches schien gefruchtet zu haben.

Es war eine durchaus intensive Partie, der aber zunächst die klaren Torchancen fehlten. Das änderte sich im letzten Drittel der ersten Hälfte. Den Anfang machte Nketiah, der aus exzellenter Position verzog (30.). Auf der Gegenseite hatte Everton die Chance, sich für eine gute erste Hälfte zu belohnen, doch Calvert-Lewin verpasste in der Mitte ganz knapp (33.) und Doucouré köpfte frei aus sieben Metern klar vorbei (34.). Saka hätte Arsenal dann beinahe in Führung gebracht, Coady klärte jedoch kurz vor der Linie (39.) und sorgte dafür, dass es torlos in die Kabinen ging.

Tarkowski belohnt gutes Everton

Auch nach der Pause blieb Everton sehr mutig. Den Lohn gab es nach einer Stunde: Nach einer Ecke von rechts setzte sich Tarkowski gegen Ödegaard durch und köpfte aus kurzer Distanz ein. Der Goodison Park bebte. Spätestens jetzt musste sich Arsenal steigern, offensiv war das nämlich bis hierhin schon recht wenig vom Tabellenführer.

Aber es kam nicht viel von den bisher in dieser Saison so stark aufspielenden Gunners. Die Abschlüsse von Trossard (78., 82.), Saka (79.) und Zinchenko (90.+2) waren viel zu ungenau, was zu diesem gebrauchten Nachmittag aus Sicht der Londoner passte. Am Ende verteidigte Everton dieses 1:0 über die Zeit und holte nach zehn Pflichtspielen wieder einen Sieg. Dyche erlebte den perfekten Einstand. Arsenal ging in der Liga erst zum zweiten Mal in dieser Saison und erstmals seit Anfang September (1:3 bei Manchester United) als Verlierer vom Platz.

Everton hat nun etwas Zeit, weiter geht es erst übernächsten Montag (21 Uhr) in Liverpool. Arsenal will in einer Woche am Samstag (16 Uhr) gegen Brentford eine Reaktion zeigen.