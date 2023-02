Kane tütet Derbysieg ein: Tottenham verschärft Chelsea-Krise

Am Sonntag kam es zum Stadtduell zwischen Tottenham und Chelsea. Uninspirierten Blues fügten effiziente Spurs die nächste Niederlage zu.

Spurs-Trainer Antonio Conte und sein Stellvertreter Christian Stellini verzichteten nach dem 2:0 gegen West Ham auf Umstellungen. Somit saß auch Son, gegen die Hammers nach Einwechslung Torschütze, erneut auf der Bank.

CFC-Coach Graham Potter setzte in Folge des 0:1 gegen Southampton ein klares Zeichen und brachte direkt sechs neue Akteure in die Startelf: Azpilicueta, Badiashile, Kovacic, Madueke, Mount und Datro Fofana blieben draußen, James, Thiago Silva, Loftus-Cheek, Ziyech, Sterling und Havertz starteten stattdessen.

Höjbjerg im Pfosten-Pech - VAR kassiert Ziyech-Rot

Trotz der zahlreichen Umstellungen kamen die Gäste gut in die Partie. Mit teilweise bis zu 70 Prozent Ballbesitz gingen die ersten Minuten an Chelsea. Echte Torgefahr resultierte aus der Überlegenheit der Blues, die früh Thiago Silva durch eine Knieverletzung verloren (19.), aber nicht. Ein Versuch von Joao Felix blieb zunächst die einzige Torannäherung (18.), während die Spurs auf starke Umschaltmomente setzten. Nach einem solchen hatte Höjbjerg die beste Chance der ersten Halbzeit, als Fofana seinen Schuss an den Pfosten abfälschte (27.).

Anschließend ging lange nichts nach vorne, beide Mannschaften agierten diszipliniert - bis nach einer weiteren Möglichkeit für Sterling (44.) in der Nachspielzeit eine Rudelbildung entstand. Ziyech hatte Richarlison gelegt, der den Marokkaner daraufhin wegschubste. Es folgte eine Rangelei, in der Ziyech Emerson Royal mit der Hand im Halsbereich und Gesicht traf. Stuart Attwell zückte zunächst Rot, revidierte seine Entscheidung nach einer Information des VAR aber und reduzierte die Strafe auf eine Gelbe Karte (45.+6). Der Schlusspunkt der ersten Hälfte.

Skipps Traumtor Sekunden nach der Pause

Nach Wiederanpfiff ging es bei Tottenham dann ganz schnell: Keine 20 Sekunden waren gespielt, da parierte Kepa erst noch gegen Emerson Royal, bevor Skipp einen unzureichenden Klärungsversuch von Enzo Fernandez traumhaft zur Führung unter die Latte setzte (46.). Ein Wirkungstreffer für die Blues, bei denen zunächst nicht mehr viel zusammenlief, während die Spurs nicht mit dem letzten Nachdruck auf den zweiten Treffer gingen.

So entwickelte sich eine zähe Angelegenheit zwischen Gastgebern, die nicht mussten, und Gästen, die nicht konnten. Erst in den Schlussminuten gelang mal wieder eine Offensivaktion: Dier verlängerte eine Ecke von Son auf Kane, der locker zur 2:0-Entscheidung traf (82.). Ein Treffer, der gleichbedeutend mit dem Endstand war, da anschließend nichts mehr passierte.

Chelsea empfängt am nächsten Samstag Leeds United (16 Uhr). Die Spurs sind schon am Mittwoch im FA-Cup-Achtelfinale bei Sheffield United gefordert (20.55 Uhr). In der Liga ist Tottenham dann ebenfalls am Samstag bei den Wolves zu Gast (16 Uhr).