Rashfords Treffer reicht: ManUnited springt zurück auf einen CL-Platz

Manchester United ist im Nachholspiel zurück auf einen Champions-League-Platz gesprungen. Die Red Devils schlugen harmlose Bees dank Rashfords Treffer mit 1:0.

Durch das 0:2 bei Newcastle am vergangenen Sonntag musste Manchester United die Magpies und auch Tottenham in der Tabelle passieren lassen und rutschte auf den 5. Rang ab - erstmals seit Mitte November standen die Red Devils auf keinem Königsklassen-Platz. Die Mannschaft von Erik ten Hag, der gegenüber der Niederlage am Wochenende Sancho für Weghorst aufbot, wollte sich im Nachholspiel diesen zurückholen.

Dafür brauchte Manchester United gegen die wie erwartet tiefstehenden Gäste - selbst Stürmer Toney verteidigte häufig gut 30 Meter vor dem eigenen Tor - zunächst Geduld. Die Red Devils liefen zwar immer wieder an, fanden aber in der Anfangsphase kaum Lücken. Für den ersten kleinen Aufreger sorgte dann McTominay, der per Direktabnahme übers Tor schoss (21.).

Sabitzer bereitet das Tor vor

Nachdem Antonys Schlenzer kurze Zeit später am linken Pfosten vorbei geflogen war (24.), knackten die Hausherren das Abwehrbollwerk. Antonys feinen Chipball legte Sabitzer auf Rashford quer, der die Kugel aus gut fünf Metern unter die Latte hämmerte (27.). Da die Bees auch in der Folge gar nicht in der Offensive stattfanden, brachte ManUnited das 1:0 ohne Probleme in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff steigerte Brentford seine Offensivbemühungen ein wenig. Trotzdem musste de Gea lange Zeit nicht eingreifen, weil die Gäste viel zu unsauber spielten.

Schade verpasst den Ausgleich

Trainer Thomas Frank reagierte dann nach gut einer Stunde auf den harmlosen Auftritt mit drei Wechseln (62.). Unter anderem kam der deutsche Nationalspieler Schade, der auch gleich die größte Ausgleichschance auf dem Fuß hatte. Im Eins-gegen-eins schoss er aber nur de Gea an (66.)

Es blieb die einzige Möglichkeit der Bees, die mit den drei frischen Offensivkräften zwar die Partie ein wenig ausgeglichener gestalteten, Manchester United in der Defensive aber nicht mehr wirklich forderten. Da die Hausherren selbst ihre Konterchancen mit Ausnahme eines verzogenen Abschlusses von Fred nicht gut ausspielten (80.), blieb es beim 1:0.

Damit revanchierten sich die Gastgeber für das 0:4 im Hinspiel und sprangen auf den 4. Platz. Brentford hingegen steckt im gesicherten Mittelfeld fest.

Manchester United ist am Samstag erneut im Old Trafford gefordert. Die Red Devils empfangen den abstiegsbedrohten FC Everton (13 Uhr). Kurze Zeit später gastiert ManUniteds direkter Konkurrent Newcastle in Brentford (16 Uhr).