Später Doppelschlag entscheidet: Newcastle schlägt Brighton und ist auf CL-Kurs

Im Nachholspiel des 25. Spieltags hat Newcastle United einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League gemacht. In einem höchst unterhaltsamen Spiel schlugen die Magpies Brighton mit 4:1.

Beim Nachholspiel des 25. Spieltags zwischen Newcastle und Brighton stand im St. James' Park das internationale Geschäft auf dem Spiel. Während sich die Magpies mit einem Sieg weiter von Platz fünf distanzieren wollten, visierten die Seagulls den nächsten Schritt zur Europa-League-Qualifikation an.

Dafür vertraute Newcastles Trainer Eddie Howe derselben Elf, die am Wochenende 2:2 in Leeds gespielt hatte. Im Gegensatz dazu setzte Brighton-Coach Roberto de Zerbi nach dem 3:0 bei Arsenal auf Rotation und brachte van Hecke, Undav, Buonanotte und Welbeck für Colwill, Mac Allister, Enciso und Ferguson.

Newcastle startet mit Wucht - Undav trifft ins eigene Tor

Von einem Aufschwung nach dem überraschenden Sieg gegen Arsenal konnte der Gast aus Brighton aber nicht profitieren. Stattdessen waren es die Hausherren, die gut in die Partie starteten, durch hohes Pressing immer wieder Fehler erzwangen und so zu ersten Chancen kamen. Erste Annäherungsversuche von Isak (5.) und Willock (7.) gingen aber noch am Tor vorbei.

Weil von Brighton in der Anfangsphase überhaupt nichts kam, spielten die Magpies weiter mutig nach vorne, bis ein Standard schlussendlich den ersten Treffer brachte: Undav fälschte eine Trippier-Ecke unglücklich ins eigene Tor ab - das 1:0 für die Hausherren (22.). Es dauerte bis zur 38. Spielminute, bis die Gäste dann auch einmal für Gefahr sorgen konnten. Mitomas Schlenzer ging aber knapp am Kasten vorbei.

Burn trifft gegen den Ex-Klub - Undav zum Anschluss

Kurz vor der Pause kam es dann noch schlimmer für die Seagulls, nach einem Foul von Undav gab es Freistoß für die Hausherren und der landete erneut in den Maschen: Verteidiger Burn stieg hoch und nickte gegen seinen Ex-Verein ein - 2:0 (45. +3). Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause, nur Minuten nach dem Wiederanpfiff bot sich die nächste Großchance für Newcastle: Nach einer Kopfballablage von Wilson scheiterte Almiron am glänzend reagierenden Steele (50.).

Und diese Tat schien Brighton zu beflügeln, quasi im direkten Gegenzug stellten die Seagulls auf 1:2. Undav, in Durchgang eins noch der Pechvogel, schob zum Anschlusstreffer ein (51.). In der Folge waren die Gäste besser in der Partie, nur die zwingenden Chancen fehlten. Die hatten stattdessen weiter die Hausherren, Isak und Burn konnten eine Doppelchance aber nicht zum 3:1 verwerten (65.).

Wilson und Guimaraes machen den Deckel drauf

In der Schlussphase drückten die Gäste mit aller Macht auf den Ausgleich, setzten sich immer mehr im letzten Drittel fest, weiterhin fehlte nur eines: die Abschlüsse. Einzig eine verunglückte Enciso-Flanke kam dem Titel "Torchance" noch nahe. Stattdessen konterten die Hausherren - und das eiskalt. Über Trippier und Almiron kam die Kugel zu Wilson, der sich vor Steele keine Blöße gab und zum 3:1 einschob (89.).

Es war die Entscheidung, Schluss war damit aber noch lange nicht. Nur zwei Minuten später durften die Hausherren erneut jubeln, diesmal vollendete Guimares nach Vorlage von Wilson zum 4:1 (90. +1). Dass die Partie am Ende nicht sogar noch mit 5:1 ausging, war aus Sicht der Gäste Verdienst von Schlussmann Steele, der mit einem klasse Reflex den zweiten Treffer Wilsons verhinderte (90. +4). So blieb es beim 4:1 für die Magpies, die dadurch wieder einen Schritt näher an der Qualifikation für die Champions League sind.

Für die Seagulls geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Southampton weiter (15 Uhr). Newcastle empfängt eine Tag später Leicester (21 Uhr).